Georgina Rodríguez dice que los vaqueros más pitillo se llevan con camisa de plumas y zapatillas bastas

Georgina Rodríguez no deja de sorprendernos con sus looks desde Arabia Saudí. Ayer fue el cumpleaños de Cristiano Ronaldo y Gio acaba de subir una fotografía a su cuenta de Instagram para felicitar al amor de su vida, pero nosotras no hemos podido evitar fijarnos en el look de la de Jaca. Porque si Georgina Rodríguez se ha convertido en la reina de los vaqueros más pitillo, esta forma de combinarlos no va a pasar desapercibida. Porque Georgina Rodríguez sigue derrochando estilo en Arabia. Y quien pensaba que la mujer de Cristiano Ronaldo iba a dejar sus looks más sexis en su nuevo país, se equivocaba. Porque Georgina Rodríguez sigue marcando curvas y apostando por su estilo más personal y ahora nos ha dejado claro que los jeans pitillo han vuelto para llevarse con zapatillas bastas, calcetines altos de deporte y camisa satinada de plumas. Si el fin de semana era Paula Echevarría la que apostaba por la vuelta de los pantalones pitillo, ahora es ella la que se apunta a esta tendencia de la forma más rara. Lo que quiere decir, que como os llevamos avisando semanas, los vaqueros pitillo y los pantalones pitillo, van a volver a salir a la calle desde el armario de las que más saben de moda, y la Georgina Rodríguez nos lo ha demostrado desde su mansión Riad. Si dijiste que no volverías a llevar unos jeans pitillo, ahora es Gio la que dice que sí.

Eso sí, los looks de Georgina Rodríguez nunca pasan desapercibidos por su estilo más choni y este es un ‘Georgina céntrate’ en toda regla. Porque por más que miramos este look, no sabemos como describir este combinación de prendas que luce la novia de Cristiano Ronaldo. ¿Vosotras lo entendéis?

Jeans pitillo claritos, camisa satinada azul con puños de plumas, zapatillas bastas blancas y por encima de los pitillo, calcetines deportivos blancos largos. ¿Me explota la cabeza? Evidentemente.