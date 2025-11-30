Puente de diciembre
4 planes para hacer solo durante el puente de diciembre
Así es como puedes aprovechar estos días de descanso tanto dentro como fuera de casa
El puente de diciembre es uno de los más esperados del año, coincidiendo con la aproximación de la Navidad. Aprovechamos estos días de descanso para tachar de la lista los últimos retos que nos faltan por alcanzar antes de que finalice el 2025. Y en un momento donde estamos diariamente con citas, también es una oportunidad para hacerlos en solitario, sin compromisos y disfrutando de nosotros mismos.
Desde hace unos años, está creciendo una mirada hacia hacer planes solos, un fenómeno conocido como self dating. Disfrutar de la compañía de nosotros haciendo actividades como si fueran citas que normalmente hacemos acompañados. Y no encontramos mejor momento que estos días para aventurarnos a ponerlo en práctica para aumentar la autoestima, reducir el estrés mental o reforzar la independencia emocional. Pero, si todavía no sabes exactamente qué hacer, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha reunido cuatro planes para hacer solo este puente de diciembre.
Viajes de menos de 24 horas
Uno de los planes más comunes que hacemos en el puente de diciembre son los viajes express. Y hacerlo en solitario es una oportunidad para respirar, hacer una pausa y volver con calma antes de la rutina. No hace falta pasar tres días en el destino, sino que una práctica que hacemos últimamente es ir y volver el mismo día para visitar ciudades en menos de 24 horas (como puede ser Milán o Gante, entre muchas mas).
Basta con coger un avión de dos horas máximo o un tren hacia el destino para sentir la sensación de que hemos salido de la rutina y comenzar de nuevo con mas fuerza. No es cuestión de ir con nervios recorriendo los lugares esenciales, sino de disfrutar de sus calles, probar la gastronomía típica o adentrarnos en el estilo de vida.
Talleres de cerámica
Los talleres de cerámica son una de las actividades que se están poniendo de moda entre la sociedad. No solamente pasas tiempo de relajación y concentración contigo mismo, sino que también es un momento para conocer a más personas y nutrirse de su alma y esencia.
En un momento donde vivimos una rutina estresante y no tenemos tiempo para respirar y disfrutar de los pequeños placeres, estos días son el momento ideal. Crearás una pieza diseñada por ti mientras disfrutas de la calma y el silencio, a lo que se suma un sentimiento mayor como de orgullo al recordar todo el proceso colocada en tu hogar.
Sesión de autocuidado con 'journaling'
Para tomarnos un descanso este puente de diciembre no tenemos ni que salir de casa. No hace falta tener planeado todo el calendario u obligarnos a no estar en casa, puesto que organizar nuestra mente también es una señal de cuidarnos a nosotros mismos. El journaling es una práctica que, desde hace unos años, se ha convertido en parte de la rutina de miles y miles de personas. También, ayuda a valorar los pequeños detalles.
Si eres de aquellas personas que no tienen horas para realizarlo, pero quieres comenzar a acostumbrarse a este hábito, este es el momento oportuno. Conectarás contigo mismo, te darás cuenta de tus decisiones o conocerás una faceta tuya que te sorprenderá. Solamente hace falta guardar tiempo, comprar una libreta bonita, coger un bolígrafo y escribir, escribir y escribir sentimientos.
Aprender todas las recetas vistas en las redes sociales
¿Cuántas veces hemos dicho de hacer las recetas que vemos en las redes sociales? Sabemos que tendrás el Guardado de Instagram o Tik Tok repleto de aquellas que desde hace tiempo quieres hacer, pero que por falta de tiempo se te ha hecho imposible. Pues bien, ahora son los días de hacer el prueba-error para aprender y hacer los pasos más fácil y rápidamente entre semana para preparar comidas, cenas o tuppers para la oficina.
Estar de puente de diciembre no significa tener que hacer lo tradicional con tu familia, pareja o grupo de amigos. Todo lo contrario, y es que es el momento para pasar tiempo contigo misma, disfrutar de los procesos y ser consciente de nuestro aprendizaje.
