El look de aeropuerto de Clara Chía más cómodo que te llevarás a tu puente de diciembre

Los looks de aeropuertos están al orden del día. A día 23 de noviembre nos quedan solamente dos semanas para disfrutar del puente de diciembre, unos días de desconexión antes de arrancar con la Navidad. Por lo que no nos queda otra que ir conformando una serie de propuestas estilísticas que fusionen comodidad con funcionalidad sin olvidarnos del toque effortless que tan de moda está.

Hace cuestión de una semana comentamos el look de aeropuerto de Paula Echevarría con un chandal en chocolate de lo más en tendencia. Ahora, le ha tomado el relevo Clara Chía, la celebridad que ha optado por el binomio de toda la vida y que siempre funciona. Porque para estar horas y horas en un avión debemos apostar por el máximo confort sin preocuparnos por estar inseguras. Que si llevamos la maleta que pesa más de lo que nos esperábamos, que si cargamos con el bolso con los imprescindibles, que si llevamos en la mano la chaqueta. Al fin y al cabo, los chándales, los joggers o los leggins se han convertido en el mejor aliado de los viajes.

Un 'total look' fácil de replicar

Durante este fin de semana hemos visto a Gerard Pique y Clara Chía en Barcelona, momento en que las editoras de moda hemos analizado, así como comentado, su look para adelantarse al puente de diciembre. Y es que nada mejor que un buen binomio confiado para sobrevivir al frío dentro del avión. Por su parte, ha escogido una sudadera básica en negro de corte oversize, que va a juego con unos leggings básicos (pero que ahora se están llevando muchísimo, como hemos visto en las últimas pasarelas).

A todo ello, Clara Chía lo ha completado con una chaqueta en beige con la que ha dado un extra de color ante un estilismo monocromático (y que esta en sintonía con el calzado). Asimismo, en relación con los accesorios, no se ha olvidado de un buen y grande bolso negro, un esencial de aeropuerto, y unas gafas de sol.

Piqué y Clara Chía, más reservados que nunca: Lamine Yamal, Shakira y un posible anillo de compromiso Europa Press

Las deportivas más virales del momento

Aunque estemos hablando de un look de aeropuerto básico y sencillo, le ha dado ese aire de lujo con las deportivas más virales del momento. Se tarta de una colaboración de New Balance con Miu Miu que han reinterpretado el diseño tradicional de las zapatillas dede un punto más retro y refinado utilizando el ante en marrón. Lo más característico son los cordones tricolor, que ademas de dar más color al estilismo, también otorgan distinción entre los verdes, chocolates y blancos.

Las han llevado personalidades como Chiara Ferragni, Violeta Mangriñán, Dulceida y ahora Clara Chía. Sin ninguna duda, uno de los calzados que más arrasarán en 2026.

Zapatillas de ante, de New Balance x Miu Miu (950 euros)

Zapatillas de ante. New Balance x Miu Miu

Clara Chía ha vuelto a ser un icono de la moda con su estilismo para triunfar tanto dentro como fuera del avión. Es fácil de replicar y se puede completar con los básicos de fondo de armario.