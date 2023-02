8 restaurantes nada típicos (pero muy especiales) para celebrar San Valentín con tu 'crush'

El día de San Valentín está a la vuelta de la esquina y, si no sabes qué regalarle para sorprender a tu pareja, crush o amigo porque no quieres caer en el típico detalle, existen otras opciones más originales y diferentes. Por ejemplo, puedes enviar un ramo de flores y que le llegue a la dirección que tú escojas, nota personalizada incluída, o, si tu pareja es amante de las joyas, estas son los collares y los anillos más elegantes, clásicos y bonitos del mercado. Por otro lado, si tu presupuesto es más elevado y lo que necesitáis es escapar por un fin de semana de la rutina, no tardes y haz tu reserva de escapada express en uno de estos 13 hoteles que te proponemos. Sea el plan que sea, no olvides que lo más importante es el detalle y estar no solo este día, sino cada día del año.

El color predilecto de este día lleno de amor, cariño e ilusión es el rojo y es que, si todavía no tienes tu outfit perfecto para salir a festejarlo, estos vestidos te conquistarán. Pero, si eres de los que no les gusta celebrar este día por todo lo alto, el plan ideal sería una cena o comida especial. Puede que ya hayas estado en todos los restaurantes de moda de la capital española, por lo que te proponemos un total de ocho restaurantes nada típicos que se salen de lo común y cuya decoración, servicio y ambiente te conquistarán y harán que esa noche de San Valentín sea inolvidable.

Belmondo

Tarta de Belmondo Belmondo

Es el restaurante italiano del Grupo Big mama por excelencia y es que sus pastas, pizzas y postres son una delicia. Lo mejor es su decoración, en la que más allá de los manteles de estampado vichy clásicos de toda casa italiana, lo que encontrarás será un diseño vanguardista, lleno de neones, menaje original y muebles de lo más moderno. El restaurante pone a disposición de sus clientes una tarta El Dolci Romance, elaborada con un bizcocho de chocolate con una capa de crema pastelera y frambuesas cubierto de crema chantilly. Tiene la opción de escoger entre 4 mensajes que adornarán la tarta y estarán disponibles para Click&Collect desde el 30 de enero al 9 de febrero a través de pre-orders en su página web (bigmammagroup.com). Son de edición limitada, pues solo hay 100 disponibles, así que, si tanto tú como tu pareja sois unos amantes del chocolate y del dulce, no dudes en hacerte con una de ellas. Aunque, si lo prefieres, también puedes degustarla el 14 de febrero en sus dos restaurantes: Villa Capri y Belmondo.

Lovo Bar

Cóctel de Lobo Bar Lobo Bar

Una coctelería basada en los principios y valores de Josephine Baker con una decoración de los años 20, este restaurante ha decidido presentar un delicioso menú junto con un cóctel cargado de chocolate que tanto tu pareja como tú podréis deleitar junto con unos entrantes deliciosos como el steak tartar, tiradito de corvina, sándwiches de costilla de cerdo, brioche de hummus y trufas, entre otros.

El menú estará disponible desde el día 10 hasta el 14 de febrero, por lo que no tienes excusa para degustar un cóctel de lo más dulce junto con unos entrantes y hacer de esa cita una experiencia para no olvidar.

Inclán Brutal

Inclán Brutal Inclán Brutal

Desde el 10 al 14 de febrero este restaurante tendrá disponible un menú especial en el que podrás degustar unos divertidos cócteles y unos platos presentados en una vajilla exclusiva diseñada y creada por José Piñero. El restaurante, cuyo diseño es de lo más loco, diferente y muy alegre harán que este día se convierta en una experiencia que recordarás. Entre los platos más icónicos están las “Zamburiñas a la brasa” con kimchi, que se podrán degustar con un champagne, el “arroz meloso” de pato y trufa con toque de parmigiano reggiano y, lo mejor, sus postres más deliciosos, como el “Kiss Me Dali”, unos macarrons con crema de vainilla y trozos de frambuesas. Si lo que buscas es un restaurante diferente, lleno de amor y diversión, este es tu sitio.

Rosi La Loca

Restaurante Rosi La Loca Rosi La Loca

Bajo el eslogan “En un mundo de locos, tener sentido no tiene sentido”, este restaurante único pone a disposición de sus clientes desde el día 10 al 14 de febrero un menú de comida y cóctel de lo más extravagante y divertido que concuerda con la decoración del lugar. Además del cóctel, en tono rojo pasión, que Rosi La Loca ha creado para la ocasión, podrás degustar todos los clásicos en la carta junto con una gran variedad de platos exquisitos, como tu tapa de “Bocata de Costilla de Ternera”, un pan bao de remolacha con costilla de ternera con salsa de verdura, mayonesa japonesa, zanahoria, pepino y rábano o sus cremosas croquetas de jamón. Para terminar la noche con algo dulce, Rosi La Loca tiene el postre más rico, una crema casera de mascarpone de dulce de leche.

Osadía Nikkei

Broche Osadía Nikkei Osadía Nikkei

Para los amantes de los grandes desayunos, el restaurante pone a disposición de los clientes un nuevo brunch de cocina fusión japonesa peruana. Estará disponible tanto el sábado como el domingo a mediodía. Además, cuenta con una gran variedad de platos dulces y salados con los que complementar tu plato principal.

En plena Gran Vía de Madrid, el brunch cuenta con varios platos, entre ellos, como hemos mencionado, el plato principal, acompañado de cóctel, si así lo preferís. Ofrece una gran variedad de quesos y embutidos, además de bollería dulce y otros platos como los molcajetes con guacamole y totopos, unos edamames salteados al wok con salsa de ají limo o gyozas de langostinos con salsa de mango y ají. Son platos deliciosos, una explosión de sabores para todos aquellos amantes de la comida japonesa peruana con la que sorprenderás a tu pareja. El menú de brunch es de 25€, y 32€ incluyendo el cóctel.

Tatel

Restaurante Tatel Tatel

Ubicado en una de las zonas más privilegiadas de Madrid, este restaurante de estética Art Decó es perfecto para aquellas parejas que quieran degustar no solo productos de calidad, si no tener una experiencia inolvidable. Se trata de un restaurante de alta gastronomía que apuesta por recetas tradicionales españolas con un toque innovador. Además, cuenta con espectáculos en directo todos los días del año. Tiene una carta muy extensa con platos que no pasarán desapercibidos, entre los que destacan el "Aguacate aliñado al ajillo con marisco y toques picantes", el "Canelón de pularda y hongos" o su famosa tarta de queso.

Chalet Casanis

Chalet Casanis Chalet Casanis

Ubicado en Sierra Nevada, el Chalet Casanis de Casanis Group, es un espacio de lujo que acaba de abrir sus puertas para la temporada de esquí. Se trata de un restaurante en una localización idílica en el que disfrutar de la comida tradicional, un vino y las mejores sesiones de DJ los fines de semana. Se trata de una experiencia inolvidable para todas aquellas parejas amantes de la nieve que quieran escaparse hasta Sierra Nevada durante un fin de semana.

Su chef, Fabian Cangas, ha creado un menú espectacular de comida internacional con productos de la mejor calidad: desde platos vietnamitas, vieiras, cocina italiana hasta los mejores pescados y carnes. Por otro lado, también ofrecen Cócteles de autor, creados por el maestro coctelero Colo Linari a partir de ingredientes exóticos e inigualables que te sorprenderán.

Restaurante Alduccio

Restaurante Aluccio Restaurante Aluccio

Es uno de los restaurantes italianos más clásicos, elegantes y tradicionales de Madrid y es considerado el primero que llegó a la capital. Ubicado en El Viso, este italiano cuenta con una gran variedad de platos deliciosos que te enamorará por su calidad, sabor y presentación. Desde sus pastas ‘fatta en casa’, sus pizzas con una fermentación de hasta 72 horas, hasta sus pescados y carnes, pasando por los postres, cuyas recetas son de la familia.

Estos son algunos restaurantes más elegantes en los que tener una velada inolvidable, diferente y clásica con tu crush, pareja o amigo, así que si todavía no sabes como celebrar el día más romántico del año, haz tu reserva ya.