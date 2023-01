15 anillos especiales y 3 collares que regalar en San Valentín 2023

Quedan dos días para empezar febrero, el mes del amor y estamos ya ansiosos por saber y fichar los regalos de San Valentín con los que no se podrán resistir nuestras parejas. Este año, hemos pensado que las joyas serán una buena opción y que no importará que sean joyas antiguas con mucho valor, dignas del joyero de Carmen Lomana o algún pack de anillos más económicos y fichados de última hora, lo que cuenta será el detalle y que sea un detalle bonito con tu pareja en el Día de los Enamorados. Si algo tenemos en nuestro país es que nos encanta un detalle y no importa que sean los pantalones cargo más tendencia del momento o los pendientes que toda experta en joyas debería tener. Pero, si que es cierto que toda mujer que entiende de moda, no importa su edad, valora una buena joya en un regalo.

Además, en febrero llegan también las grandes alfombras rojas del cine y si algo tienen estos eventos es que las joyas son las grandes imprescindibles de los looks, se sacan piezas exclusivas de coleccionistas, de sus cámaras secretas (al más puro estilo Harry Potter) y se convierten en las protagonistas de estilismos como el de Ana de Armas. Pero, en esta ocasión, hemos fichado 15 anillos especiales y 3 collares ideales para regalar en San Valentín (más económicos que los que lucirán las celebrities en las alfombras rojas) y que cualquier mujer amante de las joyas (o bisutería) deseará en su joyero personal.

Collar Abeja Edición Especial Elie Top, de Zara (129€)

Colgate Infinito con diamantes, de Aristocrazy (489€)

Collar Letra Mini, de PdPaola (65€)

Anillo Cruzado de Plata bañada en Oro, de Aristocrazy (59€)

Anillo Solitario Rubí Oro 9K, de Aristocrazy (125€)

Anillo Solitario, de Joyas Antiguas Sardinero (650€)

Anillo Desire, de PdPaola (85€)

Anillo Five, de PdPaola (65€)

Anillo Pegasus, de Lum (1.400€)

Anillo Sophía Azul, de The Glab Jewels (40€)

Anillo Flor Edición Especial Elie Top, de Zara (69,95€)

Anillos Abeja Edición Especial Elie Top, de Zara (49,95€)

Anillo Silver Pure Essential, de Lotus (26,10€)

Anilo Multitalla Dorado, de Vidal & Vidal (46€)

Anillo Personalizado bañado en oro, de Singularu (16€)

Anillos corazones, de Mango (12,99€)

Anillos piedras, de Mango (12,99€)

Ahora que tenemos todos estos fichajes, ¿no estás pensando en regalar anillos y collares en San Valentín? Con esta lista seguro que aciertas en tu próximo regalo y tu pareja quedará impresionada con el regalo tan ideal (y necesario) que tendrá en sus manos. Si eres de esas personas que le gusta sorprender y dejar impresionada a tu pareja, es el momento de hacer el fichaje perfecto para San Valentín.