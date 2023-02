Con el 14 de febrero a la vuelta de la esquina, no paramos de pensar en qué ponernos para un día tan especial, donde celebrar con nuestra pareja el amor que nos tenemos (aunque esto se puede celebrar en cualquier día del año). La moda se pone las pilas para celebrar el día de San Valentín y si hay un color por excelencia que caracteriza ese día, es el color rojo. Las calles y los escaparates se tiñen del denominado el color del amor para celebrarlo, con la mejor estrategia de marketing del mercado. Pero, nosotros no hacemos más que pensar en looks dónde podamos incluir las medias térmicas de Calzedonia o las botas de Paula Echevarría y con las que podremos triunfar en cualquier momento.

Pero, ¿aún no tienes el look rojo perfecto para lucir ese día? No pasa nada, hemos hecho una investigación por todas nuestras firmas low cost favoritas y hemos elegido 9 vestidos rojos con los que ser la más sexy y elegante en San Valentín. Hay para todos los gustos, desde vestidos midi con los que serás la más tendencia de cualquier cena hasta minivestidos a lo Shakira con los que te sentirás empoderada. Desde Zara hasta H&M, pasando por Mango, Stradivarius y Bershka, así es como podrás ser la gran protagonista en el día de San Valentín y sorprender a tu pareja con un estilismo de lo más ideal que quedará genial con los anillos que te ha regalado. Aunque hay veces que no se trata de ser la mejor vestida, si no de ser la más sexy y/o elegante de cualquier evento y esto lo podemos conseguir con la inspiración de nuestras celebrities e influencers favoritas. Eso sí, después incluimos un vestido de lo más ideal y tendremos el look perfecto para San Valentín.

Vestido drapeado lateral, de Zara (19,99 euros)

VESTIDO DRAPEADO LATERAL FOTO: zara

Vestido satinado fruncido, de Mango (15,99 euros)

Vestido satinado fruncido FOTO: Mango

Vestido midi nudo delantero, de Stradivarius (12,99 euros)

VESTIDO MIDI NUDO DELANTERO FOTO: Stradivarius

Vestido corto halter cut out, de Stradivarius (9,99 euros)

VESTIDO CORTO HALTER CUT OUTS FOTO: Stradivarius

Vestido bardot, de Bershka (9,99 euros)

Vestido mini bardot FOTO: Bershka

Vestido punto flores, de Bershka (5,99 euros)

Vestido mini punto flores FOTO: Bershka

Vestido cruzado, de H&M (34,99 euros)

Vestido cruzado FOTO: H&M

Vestido con aplicaciones, de H&M (34,99 euros)

Vestido con aplicaciones FOTO: H&M

Minivestido fruncido en crepé, de H&M (19,99 euros)

Minivestido fruncido en crepé FOTO: H&M

¿Te ha gustado alguno? Es el momento de fichar tu vestido para aquella cena romántica con tu pareja o para comer con tus amigas y celebrar la soltería. Aunque el rojo sea símbolo del amor en pareja, el amor que se tiene por las amigas, es fraternal, así que también podemos elegir un vestido de lo más ideal para come con ellas e impresionar. Ser la más elegante y sexy en San Valentín, depende de nosotras.