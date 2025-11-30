Los abrigos de pelo de Mango que vas a llevar en fiestas y después con zapatillas

El abrigo de pelo vuelve a estar en primera línea esta temporada. Y cuando llegan los planes de diciembre, se convierte en ese recurso que resuelve cualquier look. Puedes llevarlo a una celebración –como las que se acercan estas Navidades– y combinarlo también con vaqueros y zapatillas, así que termina teniendo mucha más vida de la que parece. Esa versatilidad lo ha convertido en una de las prendas más buscadas del invierno. Son cálidos, tienen presencia y añaden un carácter muy definido.

Hemos seleccionado cinco modelos de Mango en colores que funcionan bien con la paleta invernal, ideales tanto para planes especiales como para la rutina.

La versión más atemporal del abrigo de pelo

Abrigo efecto pelo solapas (89,99€) Mango

Este es el típico abrigo que empieza como opción segura y, efectivamente, acaba siendo el que más usas. El corte recto le da presencia y encaja con prácticamente todo lo que ya tienes en el armario. En un look de celebración funciona muy bien sobre un vestido satinado y, en un plan más relajado, sobre un conjunto de punto en tonos marrones o crema. En modo casual queda igual de natural con vaqueros, zapatillas beige y un jersey verde oliva.

El marrón chocolate que domina el invierno

Abrigo efecto pelo solapas marrón chocolate (89,99€) Mango

El tono chocolate es uno de los protagonistas del invierno y, en pelo, gana aún más fuerza. Este modelo añade profundidad al look y queda muy bien con lentejuelas, ya sea en falda o en pantalón, y con zapatos acharolados; esa mezcla de brillo y textura tiene mucha presencia. En el día a día combina fácil con prendas en arena, gris, topo o negro. Si buscas un aire más urbano, funciona muy bien con un conjunto monocolor: jeans o falda y un jersey en tonos cercanos al abrigo, con botas planas o zapatillas.

El azul que cambia la energía del look

Abrigo efecto pelo azul (179,99€) Mango

El azul tiene mucha fuerza visual y cambia por completo el conjunto. Para un plan de noche, queda muy potente con un total look negro: top lencero, pantalón fluido y bolso pequeño. También va muy bien con un vestido negro sencillo, el típico LBD que todas tenemos en el armario. Fuera de las fiestas, combina especialmente bien con denim claro y bailarinas beige o zapatillas grises, aunque el negro sigue siendo una opción que funciona en cualquier plan. Es de esas prendas que aportan un toque distinto incluso en las mañanas más frías.

Una versión moderna con cuello alto y aire urbano

Chaqueta efecto pelo bolsillos (89,99€) Mango

Este diseño se alinea con la silueta que más se está viendo este invierno: cuello alto, corte amplio y ese aire de chaqueta que sustituye a las bikers o a las bombers cuando bajan las temperaturas. En celebraciones informales se equilibra muy bien con una falda midi y botas altas, porque la prenda aporta estructura y la falda mantiene el movimiento.

En el día a día es fácil de llevar si te gustan las cazadoras con presencia. Con leggings y un jersey, o con vaqueros barrel y botines, mantiene ese aire cómodo que ahora domina el street style.

El verde que marca la diferencia

Chaqueta crop efecto pelo verde (79,99€) Mango

El verde de esta chaqueta introduce un matiz distinto y el corte crop con cuello camisero le da un aire más contemporáneo. Para planes de diciembre se lleva bien con un pantalón de brillo sutil o con un vestido largo lencero en tonos oscuros. También se adapta a pantalones bombacho o a cuero si buscas algo con más fuerza. En el día a día se integra mejor de lo que parece: con vaqueros rectos y zapatillas retro tiene un acabado relajado, y con un pantalón de pinza gris y mocasines se suaviza el color.

La idea es elegir un abrigo de pelo que te sirva ahora para las fiestas y que puedas seguir usando en tu día a día. Lo mejor de estos modelos es que no te obligan a elegir entre un look arreglado o uno cómodo, porque se mueven con soltura entre los dos. Y eso, en esta época, vale mucho.