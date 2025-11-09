5 vestidos de punto bonitos y cómodos para sobrevivir al frío sin perder estilo

Cuando bajan las temperaturas, el vestido de punto vuelve a reclamar su lugar. Cálido, favorecedor y con ese aire relajado que combina bien con todo, se ha convertido en una apuesta segura temporada tras temporada. Este otoño llega en diseños versátiles que se adaptan a cualquier plan, ya sea para ir a trabajar, dar un paseo, pasar una tarde con amigas o disfrutar de una comida familiar.

Por eso reunimos cinco modelos que demuestran por qué sigue siendo el comodín más práctico y elegante de la temporada.

H&M | Vestido en punto de canalé

stido en punto de canalé burdeos con falda de ligero vuelo y puños acampanados (34,99€) H&M

En color burdeos y con silueta entallada que resalta la figura sin marcar demasiado. El canalé y los puños acampanados con abertura le dan un toque especial, de esos que hacen que un diseño sencillo parezca más cuidado. Con botas altas o botines, se convierte en la opción perfecta para un look de diario con un punto sofisticado.

Mango | Vestido de punto con cuello vuelto

Vestido corto de punto con cuello vuelto y corte recto en color crudo (29,99€) Mango

Clásico y minimalista, este modelo resume la esencia de la tendencia. El corte recto y el cuello vuelto crean un efecto pulido que funciona tanto con abrigo largo o gabardina como con chaqueta corta de cuero o ante. En un tono claro y versátil, tiene esa estética nórdica que combina igual de bien con botines, mocasines, botas altas o deportivas, según el día. Uno de esos básicos a los que recurrir cuando no sabes qué ponerte.

Zara | Vestido corto en punto soft

Vestido corto en punto soft color marrón chocolate, con cuello subido y detalle de nervio central (29,95€) Zara

El marrón chocolate se ha convertido en el nuevo neutro del otoño y este diseño de punto suave lo confirma. De cuello perkins y con detalle de nervio marcado en el delantero, consigue ese equilibrio entre comodidad y estructura. Los acabados en rib aportan un toque de jersey clásico, ideal para combinar con botas tipo biker. Un look cómodo y con carácter, de los que se repiten una y otra vez.

Slowlove | Vestido de punto rústico

Vestido midi de punto rústico rojo anaranjado con fibras recicladas (49,99€) Slowlove

De largo midi y en un rojo anaranjado con aire terracota, este modelo aporta color y textura a la selección. Su tejido de punto rústico, elástico y confortable, con fibras recicladas, lo hace tan agradable de llevar como de ver. Muy en línea con la tendencia boho que domina esta temporada, combina de maravilla con unas botas cowboy y un cinturón ancho marcando la cintura. Si se suma un bolso o una cazadora con flecos, el resultado es un look con ese aire setentero que vuelve a conquistar el otoño.

Weekday | Vestido largo estilo jersey

Vestido largo de punto gris topo estilo jersey con cuello alto y abertura lateral (79,99€) Asos

Cerramos la selección con un diseño gris topo de estética minimalista. De cuello alto, costuras marcadas, largo y con abertura lateral, es la versión más contemporánea del vestido de punto. Su corte fluido resulta perfecto para quienes buscan un look cómodo pero cuidado. Combinado con botas planas o zapatillas, el resultado es un acierto seguro.

Este otoño, el estilo se teje en punto y cualquiera de estos vestidos recuerda por qué es un clásico infalible. Fáciles de combinar y siempre favorecedores, consiguen que cualquier look quede resuelto sin pensar demasiado.