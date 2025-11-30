El abrigo de pelo más bonito de la temporada es de Zara y ya está en el armario de Amelia Bono

No hay mejor acierto en las frías noches de otoño-invierno que un abrigo de pelo. Este tipo de prendas no solo están en plena tendencia, sino que también son la mezcla perfecta entre abrigado y estiloso. Amelia Bono lo sabe muy bien y se ha marcado un lookazo de sábado noche en el que sí, el protagonista indiscutible era un precioso abrigo corto efecto pelo de Zara.

Una elección que confirma algo que ya intuíamos: las prendas de pelo sintético vuelven a ser las reinas de la temporada. Funcionan para esos planes improvisados en los que quieres ir cómoda, pero sin renunciar a ese punto glam que Amelia domina como pocas. Y si además el abrigo viene con ese acabado bicolor tan elegante y una textura que eleva cualquier vaquero o jersey básico, el resultado es un look tan fácil como infalible.

El abrigo de pelo que será uniforme del invierno

Los abrigos de pelo cortos son ese comodín que consigue transformar hasta el estilismo más sencillo. Aportan volumen, luz y un extra de sofisticación que se agradece especialmente cuando las temperaturas bajan y lo que más apetece es recurrir a prendas cálidas que no resten estilo.

Abrigo corto efecto pelo zw collection, de Zara (89,95 euros)

Abrigo corto efecto pelo zw collection. Zara

Un modelo que aunque parezca mentira todavía está disponible en la página web de Zara en todas las tallas. De efecto pelo suave, mezcla de tonos blancos y negros y corte ligeramente amplio tiene esa estética très-chic que no pasa desapercibida en las oscuras noches de invierno. Es la típica prenda que te pones encima de un look básico y con la que automáticamente te ves más arreglada.

Así combina Amelia Bono el abrigo que querrán todas este invierno

La empresaria ha vuelto a demostrar que el secreto de un buen look está en los detalles. Bajo el abrigo, Amelia ha apostado por un jersey metalizado con brillo sutil de ba&sh en color negro. Una de las tendencias más acertadas para cerrar el año con mucho estilo, ¿los motivos? Este tipo de prendas son capaces de iluminar el rostro y sumar ese punto festivo perfecto para cenas y planes nocturnos que tanto buscamos en estas fechas.

Nate suéter de cuello redondo. ba&sh

A esto se suman unos vaqueros de corte ancho, los favoritísimos de Amelia por lo mucho que estilizan. En cuanto a accesorios, unos pendientes XL con forma geométrica que funcionan como contrapunto moderno y refuerzan ese aire sofisticado que tanto identifica su estilo. El "look beauty" tampoco se queda atrás, la influencer confesaba que era la primera vez que apostaba por un peinado "wet" con el pelo hacia atrás, pulido y con acabado mojado, y nosotras le pedimos que lo vuelva a hacer por le queda increíblemente bien.

Así que sí, lo confirmamos, Amelia lo ha vuelto a hacer, la madrileña ha encontrado en Zara ese flechazo en clave abrigo que seguramente se va a convertir en uno de los diseños de Inditex que más veremos este invierno, y es que con ese corte, colores y acabado lo tiene todo para convertirse en el básico estrella de quienes buscan estilo, calidez y cero complicaciones.