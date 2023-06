Antiaging capilar: las claves para lucir un cabello joven y radiante

En nuestra búsqueda interminable de la eterna juventud, el cuidado de la piel ha sido un tema recurrente durante décadas. Sin embargo, a menudo pasamos por alto una parte muy importante de nuestro físico a la que también le afecta el paso del tiempo: nuestro cabello. ¿Está ligado el envejecimiento de la piel con el envejecimiento del cabello? La respuesta es sí.

UNA REALIDAD A LA QUE TODOS NOS ENFRENTAMOS

Hasta el momento sólo se hablaba de la aparición de las arrugas, de las manchas y del descolgamiento epidérmico, pero el cabello también envejece. Se trata de una realidad inevitable a la que todos nos enfrentamos. A medida que envejecemos, al igual que ocurre con la piel, nuestro cabello sufre cambios naturales.

La producción de melanina, responsable del color del pelo, disminuye, lo que provoca la aparición de las tan odiadas canas.

Juan Carlos Faro Lifestyle

Además, tiende a perder densidad, se vuelve mucho más frágil y propenso a la rotura. Y en cuanto al movimiento natural del cabello “cuando una melena es joven, a nada que te pasas el cepillo o te haces un pequeño brushing en casa el pelo reacciona. A medida que el cabello va envejeciendo necesitas un marcado más importante, utilizando plancha y tenacillas. Este tipo de instrumentos también hacen que el pelo se vaya deteriorando” explica Juan Carlos Fano, al frente del salón madrileño que lleva su nombre. Para evitar que esto ocurra es recomendable utilizar antitérmicos. Asimismo, proteger el cabello de los rayos solares utilizando sombreros o productos capilares con protección UV puede prevenir el daño causado por el sol.

El estrés oxidativo y el daño causado por factores ambientales también contribuyen al envejecimiento prematuro del cabello. Pero, si tuviéramos que decir de entre todos cuál es el gran enemigo del antiaging capilar, sin duda serían “los trabajos técnicos a través de la decoloración tradicional que hacen que el cabello se oxide más y, por lo tanto, que envejezca de forma mucho más rápida” afirma el prestigioso peluquero. Para evitar este proceso de oxidación prematura, Juan Carlos recomienda la utilización de coloraciones vegetales mediante barros, cataplasmas y hennas. “Sin olvidar que estos últimos tienden a cierta tonalidad cobriza, pero compensa, porque el cabello estará mucho más sano y brillante” advierte Fano. Lo bueno de estas técnicas de coloración vegetal es que se queda sobre el cabello, no penetra, por tanto aporta al cabello el grosor que había perdido casi de manera inmediata.

LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL CUERO CABELLUDO

Un aspecto fundamental del antiaging capilar es el cuidado adecuado del cuero cabelludo.

Un cuero cabelludo sano es la base para un cabello fuerte y radiante. Pero al igual que nos aparecen las primeras líneas de expresión en la cara, el deterioro de la fibra capilar se suele producir alrededor de los 40 años, por lo tanto el envejecimiento capilar va unido al de la piel al estar instaurado en el cuero cabelludo. Con el paso del tiempo hay menos riego, menos estimulación, menos colágeno y las válvulas sebáceas empiezan a segregar menos elastina.

La limpieza regular, utilizando productos suaves y sin sulfatos, ayuda a mantener un equilibrio saludable. Además, masajear suavemente el cuero cabelludo estimula la circulación sanguínea y promueve el crecimiento del cabello.

BUENA ALIMENTACIÓN Y REALIZAR EJERCICIO REGULARMENTE

La base del antiaging capilar radica en el cuidado y la nutrición adecuada del cabello. Además, mantener una dieta equilibrada y rica en nutrientes es esencial para la salud capilar. Alimentos como las frutas, verduras, proteínas y ácidos grasos omega-3 promueven el crecimiento del cabello y lo fortalecen desde dentro.

El ejercicio regular y la reducción del estrés también pueden tener un impacto positivo en la salud capilar. La actividad física estimula la circulación sanguínea, lo que promueve el suministro de nutrientes al cuero cabelludo, tan importante para la mejora de nuestra piel y de forma indirecta para nuestro pelo.

Tampoco hay que olvidarse de retirar el sudor de manera inmediata, ya que favorece que nuestro pelo se queme: “El sudor es un gran enemigo, el sudor quema el pelo. Al igual que hay que retirar el cloro de la piscina, es muy importante

retirar el sudor. Para evitar que queme el cabello hay que hacer un baño ligero y una hidratación inmediatamente después de haber realizado cualquier tipo de ejercicio que nos haga sudar”.

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA EL ANTIAGING CAPILAR

En el mercado actual, existen una amplia variedad de productos capilares diseñados específicamente para el antiaging. Estos productos contienen ingredientes activos que nutren y fortalecen el cabello, al tiempo que combaten el estrés oxidativo y protegen contra el daño causado por los rayos UV y los factores ambientales. Algunos ingredientes clave a tener en cuenta son la biotina, el colágeno, las vitaminas antioxidantes (como la vitamina E y el ácido ascórbico) y los aceites naturales, como el aceite de argán o el aceite de coco.

TÉCNICAS INNOVADORAS

Además de los productos especializados, también existen técnicas innovadoras que pueden ayudar a rejuvenecer el cabello. Los tratamientos con láser de baja intensidad, por ejemplo, estimulan la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, promoviendo el crecimiento y la salud capilar. Asimismo, la terapia de plasma rico en plaquetas (PRP) se ha convertido en la opción más popular para combatir la pérdida de cabello y estimular el crecimiento de nuevos folículos capilares.

Si bien es imposible detener completamente el proceso de envejecimiento capilar, sí podemos tomar medidas para mantener nuestro cabello saludable y radiante a lo largo de los años.

Proteger nuestro pelo del sol, usar productos antitérmicos, sustituir la coloración tradicional por una vegetal, la nutrición equilibrada, el deporte, el uso de productos especializados y la adopción de técnicas innovadoras nos permiten desafiar los signos del envejecimiento y lucir un cabello joven y radiante. ¡No olvides prestar atención a tu pelo en tu búsqueda de la eterna juventud!

¿DÓNDE HACERSE TRATAMIENTOS ANTIAGING?

Elegir una peluquería de confianza donde hacerse este tipo de tratamientos no es tarea fácil, por eso te dejamos aquí algunas recomendaciones.

THE MADROOM

La fórmula exclusiva de Nadia Barrientos da un paso más y adapta su formulación a la necesidad específica de cada tipo de cabello: lisos con frizz, foscos, rizados, cabellos desvitalizados... y también, un protocolo para los rizos extremos afros. En The MadRoom, no se habla solo de alisar, sino que investigan para conseguir dar la forma perfecta a cada cabello devolviendo su belleza natural pero sin frizz. No hay objetivo que no sea alcanzable con el poder MaXSuM Cacao System.

Duración: entre 50 y 150 min. Precio: entre 93 y 300 euros, dependiendo del cabello

The Madroom Lifestyle

THE BEAUTY CONCEPT

TBC Colágeno, el ritual del salón The Beauty Concept que logra una hidratación profunda desde dentro hacia fuera, a la vez que revierte el daño capilar, nutre, aporta sedosidad al cabello, rellena la fibra y queda visiblemente mucho más brillante. Es el tratamiento idóneo para reforzar el cabello antes de primavera. ¿El resultado? Una melena sana, bonita y brillante.

Duración: 90 minutos. Precio: 88 euros tratamiento/ 45 euros styling

The Beauty Concept Lifestyle

MONCHO MORENO

La última novedad en tratamientos para el cabello de Moncho Moreno se llama PPR: Prevención, Protección y Reparación y promete unos resultados realmente asombrosos. Más protección, más volumen y más hidratación sin dañar el cabello. El tratamiento está basado en tres fuerzas fundamentales, la ceramida, los aceites vegetales y la granada, que ayudan al cabello a lucir mucho más sano y fuerte.

Duración: 1 hora. Precio: 110 euros

Salón Moncho Moreno Lifestyle

BEAUTY STUDIO-MARBELLA CLUB

Dentro del lujoso hotel Marbella Club se encuentra Beauty Studio, en el que podemos encontrar el tratamiento Volume Ritual, que como novedad incorpora platino y polvo de diamante para restaurar el volumen y el brillo. Adecuado para todo tipo de cabellos, especialmente los finos y faltos de volumen.

Duración: 90 minutos. Precio: 250 euros