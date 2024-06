Beber césped, el mayor secreto de belleza de Elsa Pataky: "Te da mucha energía pero tiene un sabor muy fuerte"

Elsa Pataky no ha dejado indiferente a nadie con sus últimas declaraciones healthy para la revista "¡Hola!". Tal y como ha desvelado la actriz, ha encontrado en el césped a su mejor aliado y todas las mañanas lo toma en forma de chupitos en ayunas: "Estoy tomándome unos chupitos de hierba pura. Me gusta probar cosas nuevas, tiene cualidades muy buenas y te da mucha energía en ayunas, pero tiene un sabor muy fuerte". "Es un césped especial con muchos nutrientes. Tengo unas bandejas y lo voy cortando de ahí. Surgió hace tiempo, yo recuerdo que en Los Ángeles lo tenían en todos los sitios. He leído sobre ello y las cosas que puede ser saludables las pruebo. Así que estoy tomándome los chupitos de hierba cada mañana, aparte de mi zumo de agua con limón y sigo también con mi té verde", ha explicado la artista.

Aunque en un principio puede parecer chocante, lo cierto es que beber césped por las mañanas se ha convertido en una de las rutinas healthy más generalizadas de los últimos años en Estados Unidos, lugar en el que Elsa Pataky lo descubrió. Desde entonces, se ha vuelto un indispensable de su rutina saludable.

Propiedades del 'wheatgrass'

El césped, o más conocido como la hierba de trigo o pasto de hierba, es un superalimento, como las conocidas semillas de chía. Esto significa que tiene un valor nutricional muy denso y que aportan una considerable cantidad de micronutrientes y otros elementos como vitaminas, minerales, antioxidantes, aminoácidos, ácidos esenciales, enzimas activos, fitonutrientes y fibra, sin tener apenas calorías. Para que mantengan sus cualidades, hay que consumirlo en crudo y tienen que ser orgánicos.

Gracias a su alto contenido en minerales, sobre todo de los más alcalinos como el magnesio, el Hierro y el calcio, el 'wheatgrass' es un un potente agente alcalinizante, coadyuvante de la disminución de los niveles de acidez y de toxinas en nuestro organismo, que tienden a ser elevados en dietas ricas en azúcares y alimentos refinados, según explica Mayo Clinic en su portal online. Además, contiene un alto nivel en vitaminas, especialmente en A, C y E, doblando a las zanahorias y las naranjas, y en clorofila, ideal para la desintoxicación, la oxigenación y el transporte de la sangre.

Entre sus propiedades, también destaca en enzimas esenciales, en especial proteasa, que ayuda a digerir las proteínas; amilasa, que es una gran facilitadora de la digestión, y citocromo oxidasa, que tiene efecto antioxidante. En definitiva, el 'wheatgrass' es un superalimento que mejora el sistema inmunitario y ayuda a la eliminación de toxinas y bacterias del organismo.