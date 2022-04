Elsa Pataky: “Me encanta combinar mis zapatillas favoritas con traje, es un look en tendencia y elegante ”

De Australia a Madrid, Elsa Pataky llegó a la capital para presentar la nueva colección de verano de Gioseppo. Tras varios meses de rojade para su nueva película en Netflix, y de una temporada de descanso junto a su familia, volvió a la carga con mucha energía. Elsa Pataky escogió España y su papel de embajadora de Gioseppo, para retomar su trabajo y mostrar los nuevos modelos que llevaremos esta nueva temporada. Junto a su brillo dorado y natural de su piel, y un conjunto en clave safari chic, que nos ayuda a pensar en nuestros próximos conjuntos, la actriz presentó las nuevas siluetas de la marca española.

Después de ver los nuevos bañadores de Pilar Rubio y las novedades de Pronovias en el espectacular desfile que realizaron en Bridal Fashion Week, toca el turno del calzado. Elsa Pataky y Gioseppo se han propuesto que tanto la sandalia, la cuña o la zapatilla sean las prendas fundamentales para crear un look de 10. Todas las propuestas para este verano son joyas de colección.

Elsa Pataky durante el evento de la marca Gioseppo en Madrid el miércoles 27 de abril de 2022. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

La Razón Lifestyle tuvo la oportunidad de hablar con Elsa Pataky durante la presentación en Madrid. Nos contó cuál es su modelo favorito, qué unión tiene con la firma española y cómo se presenta el 2022. ¡No pierdas detalle!

Has venido a España para presentar las nuevas propuestas de verano de Gioseppo, ¿qué es para ti a nivel personal la firma Gioseppo?

A mí todos los diseños de Gioseppo me sorprenden un montón. Esta marca siempre me asombra por su creatividad que tiene o el trabajo artesanal que está hecho en España y poder comunicarlo a nivel internacional es lo que más me gusta. Me llena de orgullo hacer este trabajo. Siempre he sido muy fan de esta firma, y a dónde voy con mis zapatillas son una estrella. Todo el mundo me pregunta de dónde son, cómo comprarlas… Soy muy fan de todos sus modelos, pero principalmente de las zapatillas.

Si tienes que escoger un modelo de la colección de verano, ¿con cuál te quedarías?

Las sandalias que han presentado hoy son muy bonitas. Son muy cómodas y tienen un diseño muy actual. Aunque tengo que confesar que sigo siendo fan de sus zapatillas, de todos los diseños que van crean sobre este modelo que son maravillosos. Una de mis zapatillas preferidas es una que tiene esparto, que recuerda a esa esencia mediterránea.

A nivel internacional, cuando utilizas tus zapatillas o sandalias de Gioseppo, ¿qué suelen preguntar y qué piensa el público?

Al público internacional le sorprende mucho la moda española. Siempre me pregunta cómo puedo comprar la zapatilla que llevo, y yo les digo que todo se puede hacer de manera digital.

Si nos tienes que decir un básico para usar con los nuevos modelos de Gioseppo, ¿cuáles serían?

Combinar un traje con unas zapatillas es mi opción preferida. Es un conjunto elegante, que está en tendencia. Una mujer vistiendo un traje con sneakers, añadiendo un buen beauty look conseguirá el mejor resultado.

De nuevo eres la embajadora de Gioseppo, ¿qué vínculos o filosofías compartes con la firma?

Sin ninguna duda son los valores de la marca que están acordes con mi manera de pensar. Es una firma que se preocupa por el medio ambiente, y eso es fundamental para yo seguir unida a ellos. Además, ellos tienen una Fundación Esperanza Pertusa. Cada año aporta su granito de arena en la ayuda a las mujeres albinas que viven en África.

Gioseppo es una marca que transmite creatividad, modernidad e innovación. Siempre siguen las tendencias, y la verdad que al ser una compañía muy familiar me siento muy integrada en su equipo. Llevan 20 años creando y que sean mucho más.

Gioseppo es sinónimo de comodidad sin renunciar a la calidad del material, ¿sueles buscar esto a la hora de utilizar un look en alfombra roja o en tu día a día?

Siempre que puedo, escoge prendas o zapatos, en este caso, que tengan esos dos adjetivos: comodidad y sostenibilidad. Los ideales que tiene Gioseppo son los que sigo desde hace muchos años.

Elsa Pataky durante el evento de la marca Gioseppo en Madrid el miércoles 27 de abril de 2022. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Si tuvieras que elegir un modelo de la nueva colección para la alfombra roja o para tu día a día, ¿cuáles serían?

Es complicado, sobre todo para una alfombra roja, pero como he comentado antes, optaría por unas zapatillas y un traje monocolor de tiro alto el pantalón. Y para ir a trabajar o ir al gimnasio, yo escogería cualquiera que tuviera animal print, soy muy fan de este estampado.

¿Se puede decir que los nuevos modelos de Gioseppo pueden estar en el armario de cualquier mujer?

Por supuesto, no hay edad para vestir de Gioseppo. Mis niños utilizan algunos de los modelos de la marca. Gioseppo tiene siluetas para toda la familia.

¿Cómo se presenta el 2022 a nivel laboral?

Es un año con muchos proyectos, estoy muy contenta. Primero empiezo con la presentación de los nuevos modelos de Gioseppo para este verano, y seguiré con la promoción de una nueva película para Netflix, que se llama ‘Interceptor’. Saldrá a nivel mundial en la plataforma el 7 de junio. En esta película tengo el papel protagonista y tengo muchas ganas de que todo el mundo pueda verla. No puedo olvidar, que dentro de poco lanzaré mi propia marca de belleza.