Los 5 esmaltes en tendencia que más están pidiendo las clientas este verano, según experta del sector

Entre tendencias virales, análisis de colorimetría y celebrities marcando el ritmo con cada post, elegir un color de uñas puede ser más confuso de lo que parece. Pero si este verano solo quieres confiar en lo que realmente se lleva, escucha a quién está del otro lado del salón.

Luisamar López, experta en uñas y manager del salón Coqueta Nails, revela los tres tonos que más están pidiendo sus clientas esta temporada. "No fallan. Son versátiles, favorecen a casi todos los tonos de piel y funcionan igual de bien para vacaciones que para la oficina", asegura.

1. Rojo tomate: clásico con carácter

"Es el primer color que mencionan cuando no saben qué elegir, pero quieren algo con fuerza", dice Luisamar. El rojo con subtono naranja ha vuelto en clave veraniega: vibrante, algo translúcido y con ese aire mediterráneo que lo convierte en protagonista sin esfuerzo. Es ideal para pieles cálidas, pero también resalta sobre tonos más fríos.

¿Cómo llevarlo según la experta? En acabado brillante o gel. Busca tonos como Orange Poppy de Hermès o Red Hot Chili de Dazzle Dry para un efecto jugoso y vibrante.

2. Pistacho suave: el verde inesperado (pero favorito)

"Muchas llegan pidiendo ‘algo distinto, pero no muy loco’. Y siempre terminamos en este verde pastel", explica. El pistacho es un color fresco, optimista y algo retro. Aporta luz sin ser estridente y combina con blancos, beige, denim y hasta con negro. Si te gustan las manicuras minimalistas con un twist, este es tu tono del verano.

¿Cómo llevarlo según la experta? Con acabado mate o satinado. Prueba con Corrigan de Olive & June o The Pass Is Always Greener de OPI.

3. Lila jelly: el efecto Coachella que llegó para quedarse

"Las más jóvenes lo aman, pero también lo están pidiendo mujeres de todas las edades que quieren algo ligero y diferente", cuenta Luisamar. Inspirado en la tendencia coreana de jelly nails, este lila translúcido tiene un efecto semibrillante que recuerda al cristal. Suave, fresco y perfecto para quienes buscan color sin intensidad.

¿Cómo llevarlo según la experta? Combina un esmalte lila claro con un top coat efecto gel, como el Plump Effect de OPI. También puedes usar geles coreanos como los de GAOY para lograr el efecto jugoso.