7 peinados rápidos y fáciles para todas las comidas y cenas de Navidad que tenemos por delante

En muchas ocasiones, los peinados son el toque definitivo para que tu look se convierta en el más icónico de tu grupo de amigas. Pues quedan pocas semanas para disfrutar de las comidas y cenas de Navidad y deberías ir pensando qué vas a hacerte en la melena para impresionar a tus familiares y amigos. De la misma manera que cada año planificamos los looks de lentejuelas o de cocktail para cada festividad, también es importante que lo hagamos con la diversidad de peinados que podemos elegir. Y es que tenemos muchas posibilidades para jugar con nuestro cabello y conseguir resultados creativos o clásicos (para no cometer fallos). Pues bien, las influencers y celebrities ya nos han demostrado por las redes sociales cuáles son las tendencias de peinados que más vamos a ver en el mes de diciembre. Y todos ellos son perfectos para lucirlos tanto durante el día como durante la noche. Además, son fáciles de hacer para las chicas más novatas y rápidos de ejecutar para agilizar los contratiempos.

Indiscutiblemente, los recogidos clásicos nunca fallan para este tipo de veladas, como un moño alto (con mechón suelto o no) o una coleta baja. Se tratan de dos propuestas muy sencillas a las que recurrimos en el día a día, pero esta vez con un trabajo más minucioso y detallado. Y si quieres darle un toque más glamuroso, puedes optar por la coleta alta con el flequillo hacia un lado. También, el recogido con dos moños altos es una de las fórmulas por las que las insiders están optando, porque pueden transformar una estética básica en una súper distintiva. Sin embargo, para aquellas que desean conseguir un look mucho más casual y desenfadado (pero, en tendencia), se pueden decantar por un recogido o semirecogido con una pinza de flores, un complemento que hemos aprendido de las influencers portuguesas y que nosotras ya hemos copiado. El peinado de efecto mojado es, sin ninguna duda, uno de los más pedidos por las celebrities en las alfombras rojas, por lo que es una idea con la que triunfar y destacar. Y las más perezosas prefieren dejarse la melena suelta y hacerse ondas o rizos con su tenacillas favorita.

1. Recogido con dos moños

2. Moño alto

3. Recogido con pinza de flores

4. Efecto mojado

5. Coleta baja

6. Coleta alta con flequillo al lado

7. Melena ondulada

Hacerte un buen peinado (adecuado a tu estilo) es fundamental para crear inspiración en tus comidas y cenas de Navidad. No dejes pasar el tiempo para elegir el perfecto para tu look y asegúrate de que es el indicado practicándolo el día de antes.