El año empieza a llegar a su fin, y con el nuevo año 2025, llegan nuevas tendencias en cortes de pelo. Sin embargo, cuando queremos cambiar de 'look', pero sin que sea demasiado extremo, hay un claro e indiscutible aliado: el flequillo. Si bien el flequillo cortina e, incluso, el flequillo de estilo japonés ha sido tendencia en los últimos tiempos, para la próxima temporada nos vamos a volver un poco más atrevidas, optando por 'baby bangs'.

¿Y qué son los 'baby bangs'? Son flequillos muy cortitos que dan un toque juvenil al mismo tiempo que aportan un aire canalla a nuestro 'look'. Seguro que recordarás el flequillo que lucía Audrey Hepburn en 'Desayuno con diamantes', pues es parecido a ese estilo, pero adaptado. De este modo entenderás que no se trata de nada nuevo, pero las tendencias son cíclicas, tanto en moda como en belleza. Aunque no hace falta que nos vayamos tan lejos porque la famosa serie Los Bridgerton también relanzó este tipo de flequillos. Así que prepara la tijera que empezamos.

Los flequillos 'baby bangs'

Adiós al flequillo cortina: el corte de pelo que triunfará en 2025 Gtres

Sin duda, si nos ponemos a pensar en una famosa española que sigue este estilo, esa es Úrsula Corberó, que es capaz de experimentar con casi cualquier estilo capilar y todos le quedan bien. ¿Cómo lo hace? Eso es otro asunto. El caso es que este tipo de flequillo muy corto tiene sus variantes: puede llevarse desfilado o recto y en diferentes longitudes, aunque el más conocido es flequillo marcado un par de dedos por encima de las cejas.

Lo más normal es que necesitemos un toque de plancha para que quede en su sitio, ya que es posible que algún mechón se haya peleado con la almohada mientras dormimos. Por su parte, encontramos la variante más extrema: los 'micro bangs', un par de dedos de largo desde el nacimiento del cabello, de manera que coronan sutilmente la zona de la frente.

¿Te atreves?