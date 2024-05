¿Cómo peinar el flequillo cortina? Una experta en belleza nos cuenta todos los trucos

Las tendencias en cortes de pelo están al orden del día y son unas de las más sonadas cuando cambiamos de época de año. Es decir, siempre que pasamos del invierno a la primavera nos apetece cambiar de look, así como apostar por un nuevo corte de pelo o hasta por un tinte de color. De la misma manera que ha quedado claro que el corte de pelo favorito de las mujeres de 50 y 60 años (y también de las de 30 años) es el long bob, también hemos observado que el flequillo cortina vuelve a ser tendencia gracias a las redes sociales. En Instagram y Tik Tok aprendemos varias lecciones de moda y es ahí donde identificamos las tendencias tanto en moda como en belleza. Ya ha ocurrido con los pantalones de chándal de Adidas (que se están convirtiendo en todo un imprescindible) o con las cangrejeras que ya llevan las influencers. Pues bien, ha llegado el turno del flequillo cortina como un cambio de look (no muy arriesgado y que favorece al rostro) como uno de los más pedidos en las peluquerías. Tal y como confirma la maquilladora profesional María Tattaglia, este 2024 es el auge de los flequillos, siendo el de cortina el protagonista, ya que viene con fuerza desde el año pasado. Si tienes un rostro ovalado o alargado, debes seguir leyendo porque vas a descubrir que es una de las opciones que mejor sienta a tu rostro y enmarca la mirada, así como la cara a la altura de los pómulos. Una de las preguntas que se hacen todas las mujeres antes de arriesgarse a cortarse el flequillo es la siguiente: ¿cómo se peina un flequillo cortina? Pues de una manera muy sencilla y rápida.

Las celebridades e influencers que llevan un flequillo cortina saben cómo peinárselo a la perfección tras muchas pruebas y errores. La makeup artist nos ha confesado unos trucos y pasos muy fáciles para saber dominar el flequillo sin ningún tipo de problema. Eso sí, ya nos ha avisado que debemos utilizar el protector térmico, puesto que vamos a hacer recurso de tanto el secador como del cepillo de brushing. "Primero peinamos el cabello por debajo del cepillo de brushing y aplicamos el calor de manera ascendente, cuando hayamos trabajado lo suficiente el pelo colocamos un rulo en la parte superior del flequillo y lo sujetamos en la parte de abajo, pegado a la cabeza y dejamos que se enfríe conteniendo la forma. Podemos aplicar una nube de laca para dar un poco de fijación. Cuando retiremos el rulo acomodamos el flequillo como nos guste y aplicamos otra nube de laca para mantenerlo donde queremos", aconseja. Las herramientas son muy importantes a la hora de peinar el flequillo cortina. Además de tener a mano tanto el secador como el cepillo de brushing y un rulo de diámetro grande, también son necesarios los cepillos eléctricos, como el famoso modelo de Dyson o el dupe de Cecotec, (un híbrido entre el cepillo redondo y el secador).

Las tendencias en cortes de pelo nos han confirmado que en esta temporada de primavera-verano 2024 los flequillos están tomando mucha fuerza. Además del flequillo cortina, también se siguen llevando los baby bangs que quedan a media altura en la frente y el flequillo desfilado con un toque desenfadado. "Para las más atrevidas tenemos el flequillo recto o en pico, bebiendo de la influencia de Zendaya en el desfile de Schiaparelli, que queda ideal en rostros ovalados", determina la experta en belleza.