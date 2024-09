La mejor forma de saber el largo de melena que mejor te queda es una fórmula matemática muy simple

Las tendencias en cortes de pelo suelen marcar el estilo capilar que vamos a llevar en las próximas temporadas, sin embargo, todos los estilos no le sientan bien a todo el mundo. El largo de pelo que vamos a lucir, depende mucho de la forma de la cara de cada uno. Largo, corto, liso o rizado, cada mujer tiene un largo ideal de cabello que más le va a favorecer. Y hay una medida exacta para cada uno de nosotros. Eso no significa que no podamos improvisar o llevar la tendencia que queramos, pero sabiendo cuál es el corte exacto que mejor nos va a quedar, vamos a sacar todo nuestro potencial. ¿Y cómo podemos calcular eso? Con una sencilla fórmula.

La medida y la forma de nuestra cara marca la hoja de ruta y nuestras facciones estipulan el límite a seguir. "Hoy os traigo un truco infalible para descubrir cuál es el largo de pelo que más os favorece. ¡Es más fácil de lo que pensáis!", explica Elvira Pons en su perfil de Instagram. ¿Queréis cortar el pelo para cambiar de look y comenzar el otoño con un aire renovado? Prestad atención.

El largo de pelo ideal para cada mujer

Hay que medir de la parte superior de nuestra frente, hasta la barbilla. "Si queréis conocer el largo ideal, solamente tenéis que duplicar el largo de vuestra cara", explica Pons en el vídeo. Sin embargo, si nos gustan las melenas XXL, entonces, el tope lo encontraremos sumando dos veces más desde la medida de nuestra cara. "Para una media melena perfecta, la longitud debe ser la mitad de la medida de nuestra cara. Más allá de esto, podríamos perder proporción y no resaltar tanto nuestras facciones", sentencia.