Aitana sigue marcando tendencia en París con las extensiones rosas más 'coquette' para esta primavera

Aitana vuelve a marcar tendencia desde París. Y es que la cantante catalana pasa más tiempo en los últimos meses en la ciudad del amor que en Madrid. Entre la Semana de la Moda, su visita a Disneyland y ahora en un nuevo evento de YSL Beauty, no para de dejarnos lookazos en la ciudad parisina. Aitana ha dejado atrás el corte bob clásico con flequillo que le había acompañado en este último año, y que se había convertido en una parte muy importante de su estilo más reciente, para apostar por una de las tendencias capilares más destacadas de las últimas temporadas, el pixie-mullet que estrenó para el desfile de Rabanne y que ahora ha vuelto a lucir en París, pero para un evento de belleza junto a Milena Smith. En el caso de Aitana, su peluquero, Jesús de Paula, ha querido mantener el que se ha convertido en una de sus grandes señas de identidad desde su paso por la academia de OT, el flequillo, aunque ha optado por un estilo ligeramente más corto, desfilado y abierto para un resultado fresco y juvenil que resulta muy acertado. Pero esta vez nosotras nos hemos fijado en el look de Aitana con transparencias y cuero, de lo más sexy y rompedor. Y ahora lo ha hecho con estas extensiones rosas que no pueden ser más 'coquette' e ideales para esta primavera 2024.

Porque siempre arriesga y juega con la moda, y es inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena o unas extensiones rosas como ha hecho Aitana en su melena negra para añadirle el toque más romántico.

Pasarelas, street style y estilistas coinciden: lazos y lazadas estarán por todas partes este año 2024. El auge de la estética coquetteque ha hecho que los peinados, la moda y ahora hasta la melena de Aitana en París.