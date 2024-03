No sabíamos que necesitábamos una falda de cuadros hasta que hemos visto a Aitana al más puro estilo ‘Fuera de Onda’

Aitana está en boca de todos por su supuesta reconciliación con Sebastián Yatra, pero según 'Vanitatis', a sus amigos no les gusta nada esta reconciliación, y a nosotras tampoco. Lo que si nos gusta es el look que ha elegido la cantante catalana para anunciar la vuelta de su 'Alpha Tour' con las fechas que se vienen este 2024. Y, lo demuestran estas elegantes faldas de cuadros cortas que conjuntar con blazers para ir a la última según las tendencias más populares en Instagram. Entre la moda varsity, la eclectic grandpa, la college, la old money y el librariancore, hay prendas que se han vuelto especialmente protagonistas de esta temporada, y Aitana ha hecho que necesitemos una falda de cuadros como la suya. Una falda que por cierto nos traslada directamente a los años 90 y a Clueless (Fuera de onda). Pero por encima de todos, está el traje de chaqueta amarillo con falda tableada, rebeca y calzas blancas. "Era muy importante escoger su primer look", explicó la diseñadora de vestuario años después del estreno de la película. Mona May se puso en el lugar del personaje: ¿qué haría Cher con el uniforme de una escuela católica? Y convirtió aquel conjunto de Dolce & Gabbana en un icono de los 90 que, y ahora lo hace Aitana con esta maxi falda de cuadros amarilla y negra que ha combinado con una camiseta azul de su tour.

Puede que sean los cuadros escoceses de estas faldas los que nos recuerdan a la chimenea cuando empiezan las estaciones frías, o simplemente por las infinitas posibilidades de combinaciones de la prenda, pero entre todas las faldas tendencia, la falda de tartán las necesitamos también en primavera como ha hecho Aitana con todo el estilo del mundo, combinada con esta camiseta que le da el toque de luz y color al estilismo con una combinación de lo más noventera. En la película, debía dejar traslucir su interés por la moda y las últimas tendencias pero, al mismo tiempo, debía identificarla como una pija recatada de instituto en su primer día de clase. De ahí el estampado de cuadros, pero Aitana le ha dado un rollo totalmente rockero.

Aitana con un look de lo más moderno. @aitanax

Si el otro día la veíamos con bomber de piel al más puro estilo Lady Di, hoy Aitana nos sigue dejando claro que ella apuesta por las tendencia de los 90 para seguir el estilo de su 'Alpha Tour'.