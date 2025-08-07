Belleza
El cambio de look más radical (y tendencia) de Marta Díaz que ha conquistado hasta a Marlon
La influencer ha dado un giro a su color de pelo, y nosotras la vamos a querer copiar en septiembre
Coco Chanel decía que cuando “una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida”, y ahora es Marta Díazla que nos lo ha dejado claro. Marta ha vuelto a demostrar por qué es una de las influencers más influyentes del panorama digital. Esta vez no ha sido por uno de sus estilismos virales, sus viajes de ensueño o sus proyectos editoriales, sino por un cambio de imagen que ha dejado a todos sin palabras. La creadora de contenido ha apostado por una transformación capilar de alto impacto con la ayuda de Wella Professionals y el colorista estrella Javier Vila, y el resultado no ha tardado en hacerse viral.
Después de una etapa con tonos castaños cálidos y reflejos sutiles, Marta ha dado un giro de 180 grados y ha apostado por un negro vibrante con acabado espejo, una tonalidad intensa y sofisticada que potencia aún más sus rasgos y realza el brillo natural de su melena. El resultado, además de impecable, ha provocado una auténtica avalancha de comentarios en redes sociales, donde incluso al streamer Marlon con el que podría estar empezando una historia de amor. O al menos eso queremos pensar todas, porque estamos enganchados a esta 'novela' en TikTok.
El proceso detrás del color más impactante
El tratamiento ha sido realizado en el salón Blondie Madrid, centro de referencia para algunas de las prescriptoras más potentes de nuestro país. La coloración se ha logrado utilizando la combinación perfecta entre Shinefinity y Color Touch, dos de las tecnologías más punteras de Wella que permiten obtener un tono intenso, uniforme y con un brillo efecto espejo sin dañar el cabello.
En los vídeos compartidos tanto por Marta como por Wella y el propio Javier Vila, se puede ver el proceso paso a paso: desde la aplicación del producto hasta el revelado final, con un resultado que habla por sí solo. El negro profundo que ahora luce Marta no solo rejuvenece, sino que aporta una imagen más sofisticada, fuerte y empoderada. Sin duda, el color perfecto para una nueva era.
Marta Díaz, siempre un paso por delante
Este cambio de imagen no es solo estético: es también un statement. Marta Díaz, que suma millones de seguidores entre Instagram, TikTok y YouTube, ha hecho de su imagen su sello personal. Y este nuevo look encaja a la perfección con la evolución que está mostrando tanto a nivel profesional como personal.
Lo interesante es que, lejos de buscar un color fantasía o un look estridente, ha optado por un tono atemporal, pero cargado de intención. Un negro potente, moderno y lleno de carácter, que refleja una Marta más madura, segura de sí misma y con ganas de romper con lo anterior.
El éxito del cambio ha sido inmediato: miles de likes, comentarios de sus seguidores, menciones de medios de belleza y, por supuesto, la reacción de su entorno más cercano. Porque cuando una imagen vale más que mil palabras, no hace falta explicación. Y como diría Marlo, "Marta, mi Marta".
