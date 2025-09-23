Aitana Bonmatí deslumbra con un vestido de firma nupcial catalana al recoger su tercer Balón de Oro consecutivo

Aitana Bonmatí continúa escribiendo páginas de oro en la historia del fútbol.La jugadora del FC Barcelona y de la Selección Española ha conquistado ta noche el Balón de Oro 2025, el tercero de su carrera y de manera consecutiva, reafirmándose como la mejor futbolista del planeta. Una hazaña que consolida el dominio español en este galardón, pues ya son cinco ediciones seguidas en manos de una jugadora nacional.

Un vestido de la firma nupcial catalana Marta Martí

Además del éxito deportivo, la catalana volvió a brillar sobre la alfombra roja gracias a un look de lo más especial. Aitana Bonmatí confió en la diseñadora Marta Martí, una firma nupcial catalana especializada en vestidos de novia e invitada, que apuesta por la moda artesanal y el slow fashion.

La futbolista ya había apostado por la diseñadora en 2024 para recoger la Creu de Sant Jordi en Barcelona, y en esta nueva ocasión repite confianza para otro de los momentos más importantes de su carrera, consolidando un vínculo muy especial con la marca.

El diseño: lentejuelas XXL y corte sirena

Para la gala celebrada en el Théâtre du Châtelet de París, Bonmatí deslumbró con un vestido de corte sirena y cuello halter, con la espalda completamente al descubierto. La pieza estaba confeccionada en lentejuelas XXL en tono cobrizo, que generaban un efecto de escamas brillando bajo los focos.

Un diseño a medida del atelier de Marta Martí que combinaba sofisticación y modernidad, y que logró acaparar todos los flashes de los fotógrafos acreditados en la alfombra roja del Balón de Oro.

El momento más emotivo: Iniesta entregándole el Balón de Oro

La emoción se desbordó cuando Aitana recibió el trofeo de manos de Andrés Iniesta, otro emblema del Barça y de la Masia. Entre aplausos y ovaciones, la centrocampista alzó su tercer Balón de Oro consecutivo, vestida con un diseño que no solo reflejaba elegancia y personalidad, sino también un claro apoyo a la moda catalana en un escenario internacional.

Una musa del fútbol y de la moda

Con este reconocimiento, Bonmatí entra en el selecto club de las jugadoras con más Balones de Oro de la historia. Pero además, reafirma su doble faceta: referente indiscutible en el terreno de juego y nueva musa de estilo, capaz de inspirar con cada elección de vestuario.

El vestido de Marta Martí ya es considerado una de las piezas más comentadas de la gala, un ejemplo perfecto de cómo la moda nupcial catalana se proyecta con fuerza en la esfera internacional. Una elección que convierte a Aitana en icono no solo del deporte, sino también de la moda con sello español.