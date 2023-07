Champú en seco: 8 recomendaciones del mejor aliado de cada verano

De la playa a la piscina y de la piscina a la playa (con paradita técnica en el chiringuito), esa es nuestra rutina cuando vamos de vacaciones, pensando en relajarnos,ponernos morenas y dar a nuestros followers la máxima envidia posible. Una rutina en la que lavarnos el pelo cada día, no solo nos reta demasiado tiempo si no que, muchas veces, no nos apetece, aunque sepamos y sea más que evidente que nos lo está pidiendo a gritos. El champú en seco puede convertirse en uno de los mejores aliados de tu neceser de vacaciones (pero no te pases con su uso que a tu pelo también le viene bien el agua, además de para limpiarlo en profundidad, para hidratarlo) y, además, es ideal para los cabellos finos y con tendencia grasa. Se trata de un producto, con formato de aerosol, que limpia el cuero cabelludo, eliminando la grasa, el exceso de sudor y otros residuos que tengamos. Es ideal para las personas con flequillo y para aportar volumen a nuestra melena.

Por otra parte, un champú en seco es un producto muy versátil, que moldea y sujeta nuestra melena, mejorando el agarre y la fijación delos peinados. Por otra parte, su resultado es mate, sin brillos y muy natural y, si te lo aplicas al irte a dormir, te levantarás con el pelo más limpio pero, ¿Cómo aplicarlo? Lo primero que debemos hacer es echárnoslo en la raíz del cabello y separarlo por secciones, como cuando teñimos el pelo o nos pasamos la plancha. Debemos masajear suavemente, incidiendo en las raíces con nuestros dedos y cepillarlo para eliminar el exceso de producto. Por último, para aportar textura y volumen, podemos moldear el pelo a nuestro gusto, con los dedos y con el secador.

Champú seco de Naturtint, en Laboratiorios Phergal (5,84€)

Champú en seco de Naturtint Laboratorios Phergal

Style refresh dry shampoo, de Keune (39€)

Style refresh dry shampoo Keune

Dry shampoo, de Balmain Hair (39€)

Dry shampoo Balmain hair

Fresh affair champú en seco, de Kérastase (36,45€)

Fresh affair champú en seco Kérastase

Dry shampoo power 02 60, de Redken (16,20€ en El Corte Inglés)

Dry shampoo power 02 60 Redken

Champú en seco de avena srpay, de Klorane (9,54€)

Champú en seco de avena spray Klorane

Champú en seco spray frescor revitalizante de L´Ocittane (22€)

Champú seco en spray frescor revitalizante L'occitane

Osis+ texture fresch shampoo, de Schwarzkopf (6,55€)

Osis+ texture fresh shampoo Schwarzkopf

Ah, y por si no lo sabías, el champú en seco también sirve como fijador de cejas. ¿Necesitas alguna razón más para hacerte con uno ya mismo?