Cómo preparar tu piel en solo 3 pasos para conseguir un efecto buena cara estas fiestas

Seamos sinceras, todas queremos lucir el tan deseado efecto buena cara estas fiestas, y la buena noticia es que no necesitas pasar horas frente al espejo para conseguirlo. Entre cenas familiares, reuniones de trabajo y celebraciones con amigos, diciembre se convierte en un mes lleno de compromisos. Y aunque es inevitable que el cansancio y el estrés hagan mella en nuestra piel, también lo es que, con los cuidados adecuados, podemos devolverle la luminosidad y frescura en tiempo récord.

Porque sí, hay algo casi mágico en la manera en que nuestra piel puede transformarse con los productos y pasos adecuados. No importa si tienes piel seca, grasa o mixta, ni si te falta tiempo (¿a quién no?). Este ritual de tres pasos está diseñado para simplificar tu rutina y asegurarte de que cada selfi o foto de familia, sea un recordatorio de lo bien que puedes lucir, incluso en los días más ajetreados del año. ¿El truco? Priorizar lo esencial. No se trata de abrumar tu piel con mil productos nuevos ni de hacer tratamientos complejos. Es cuestión de escuchar lo que necesita y darle lo justo y necesario para que brille con todo su esplendor. La clave está en preparar el lienzo perfecto: una piel suave, hidratada y con una base que potencie tu maquillaje al máximo. Así que prepárate para descubrir cómo preparar tu piel estas fiestas en menos de lo que dura tu playlist navideña favorita.

Paso 1: Exfoliación para una piel renovada

El primer paso para lograr una piel radiante es exfoliar. La exfoliación elimina las células muertas acumuladas, dejando la superficie de la piel más suave y lista para absorber el resto de los productos. Para este paso, te recomendamos dos opciones que se adaptan a diferentes tipos de piel.

Rose sugar scrub, de Lancôme (52 euros)

Rose sugar scrub Lancôme

Este exfoliante con azúcar y agua de rosas es ideal para pieles sensibles. Su textura es suave, pero efectiva, dejando tu piel luminosa y libre de impurezas sin irritarla.

Daily microfoliant, de Dermalogica (19,45 euros)

Daily microfoliant Dermalogica

Si buscas una opción más innovadora, este exfoliante en polvo, que se activa con agua, es perfecto. Contiene ácido salicílico y arroz, logrando una exfoliación química y mecánica en un solo gesto.

A la hora de elegir un exfoliante físico para tratar tu piel ten muy en cuenta la sensibilidad de esta, lo más importante no te pases, ya que con una aplicación a la semana suele ser suficiente.

Paso 2: Mascarilla para hidratar y revitalizar

Tras exfoliar, llega el momento de mimar tu piel con una mascarilla. Este paso es esencial para devolverle la hidratación y vitalidad que tanto necesita en esta época del año. Las recomendaciones de una servidora para estas fiestas son las siguientes.

Cryo rubber, de Dr. Jart+ (14,99 euros)

Cryo rubber Dr. Jart+

Una mascarilla facial de ácido hialurónico que hidrata en profundidad y refresca la piel gracias a su efecto 'cryo'. Ideal para estas fechas en las que buscas un efecto inmediato.

Mascarilla en crema con rosa negra, de Sisley (111,99 euros)

Mascarilla en crema con rosa negra Sisley

Un auténtico capricho para las amantes del lujo. Su textura aterciopelada y un aroma envolvente la convierten en un imprescindible para recuperar la firmeza y luminosidad de tu piel.

Aplícalas durante 10-15 minutos y retira el exceso con una toalla o muselina mojada en agua fría para enfatizar ese efecto flash que estamos buscando, notarás cómo tu piel recupera su elasticidad y brillo natural.

Paso 3: Primer para un acabado impecable

El toque final para un efecto buena cara impecable es un buen primer. Este producto no solo alisa la piel, minimizando la apariencia de poros y líneas finas, sino que también asegura que tu maquillaje dure toda la noche.

Step 1 primer pore minimizer, de Make up for ever (41,99 euros)

Step 1 primer pore minimizer Make up for ever

Uno de los favoritos de maquilladores en todo el mundo, esta base alisadora de Make up for ever, reduce visiblemente los poros, dejando la piel mate y lista incluso para los maquillajes más festivos.

The POREfessional, de Benefit cosmetics (43,99 euros)

The POREfessional Benefit cosmetics

Es sin duda el clásico que nunca falla y que todas las editoras de belleza tienen en sus neceseres de cosmética. Con su textura ligera y su acabado sedoso, es una apuesta perfecta para cualquier tipo de piel.

Aplícalo después de tu crema hidratante, concentrándote en la zona t o en aquellas áreas que desees perfeccionar.