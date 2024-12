El peinado perfecto para evitar el encrespamiento en días de lluvia o nieve

Es un clásico del invierno: te despiertas, miras por la ventana y el clima te da los buenos días con lluvia, frío o, peor aún, ese combo letal de humedad y viento. En un instante, ya te imaginas la pesadilla de lidiar con un cabello encrespado que, sin importar los productos o el tiempo que inviertas, parece decidido a arruinar tu día. ¿La solución? Cambiar de estrategia. En vez de luchar contra los elementos, haz que trabajen a tu favor.

En estas situaciones es donde entran las trenzas, ese peinado comodín que nunca falla. Son elegantes, prácticas y, sobre todo, imbatibles contra el frizz. Ana Martínez, education manager de Jean Louis David, nos lo explica a la perfección: Muchas veces la lluvia arruina todos tus esfuerzos y tiempo al peinar tu cabello. Lo mejor es anticiparse y evitar sorpresas desagradables. Podemos realizarnos varios tipos de peinados si vemos que se avecina un día de lluvia. En estos casos tenemos dos opciones o bien aliarnos con el tiempo y realizar un lookefecto mojado, una coleta de caballo, un moño de bailarina… estos peinados te ayudarán sin duda a hacer frente a la adversidad de tiempo. Pero si queremos que no tengamos ni un pelo descolocado, encrespado o despeinadoyo apostaría por unas trenzas. Este look nos va a aportar la seguridad de que nuestro cabello va a estar exactamente igual a lo largo de nuestro día. Las trenzas mantienen el cabello recogido y controlado, ayudando a evitar que se enrede o se vuelva un desastre por la humedad y pueden resistir mejor a la lluvia y humedad en comparación con otros peinados. También son muy elegantes y versátiles, lo que permite que sea una opción en cualquier época del año e indistintamente sea de día o de noche. Podemos realizar desde unas trenzas hidrográficas hasta una trenza de espiga de raíz… Hay muchas posibilidades.

Si hay algo que nunca falla en cuanto a nuestro pelo es que donde hay humedad, hay desastre. Por ello, las trenzas se convertirán en tu mejor aliado en estos días. Al mantener el cabello recogido y bien sujeto, evitan esos enredos y el efecto esponja consecuencia del clima. Además, resisten mejor que cualquier otro peinado, manteniéndose intactas sin importar cuántas gotas caigan o cuántas ráfagas de viento enfrentes. Otra ventaja de las trenzas es su capacidad para adaptarse a cualquier situación. Ya sea que tengas un brunch con amigas, una reunión de trabajo o una cita especial, siempre hay un estilo que encaja a la perfección. ¿Lo mejor? No necesitas horas frente al espejo ni productos milagrosos. Un poco de habilidad y voilà: lista para conquistar el día sin importar lo que el clima te depare.

Las trenzas que llevarás este invierno 2024-2025

¿Necesitas algo de inspiración para poner en práctica en los próximos días de lluvia y/o nieve? Tranquila, te tenemos cubierta, estas son las tendencias en trenzas que te harán sentir como una auténtica reina de las nieves.

Bubble braids (o trenzas hidrográficas)

Divertidas, modernas y perfectas para añadir un toque de frescura a cualquier look. Estas trenzas son ideales para cabellos largos y aportan volumen sin esfuerzo.

Trenza espiga de raíz

Ideal para quienes buscan un look más pulido y elegante. Este tipo de trenza es perfecta para resistir la humedad y mantenerse impecable durante horas.

Boxer braids

Si lo tuyo es el rollo más deportivo y desenfadado, estas trenzas dobles son para ti. Aguantan todo el día y te aseguran una melena impecable.

Trenzas boho chic

Desenfadadas y con ese aire effortless que tanto nos encanta. Combínalas con mechones sueltos y consigue el look perfecto para cualquier plan de diario.

Y ahora que hemos dado con la tecla para tener buenos días de pelo incluso con lluvia y nieve de por medio, aquí van unos tips para que puedas sacarle el máximo a tus trenzas estas semanas, toma nota. Antes de trenzar, aplica un sérum anti-frizz o un aceite ligero para mantener el cabello suave y sin encrespamiento. También te recomendamos que uses un poquito de spray fijador para que tus trenzas aguanten como recién hechas durante toda la jornada.

Ya lo sabes, cuando el clima no juegue a tu favor, las trenzas serán tu mejor defensa y, además, tu mejor aliada de estilo. Resistentes, versátiles y siempre a la moda, este peinado asegura que tengas un buen día de pelo sin importar la tormenta que se avecine.