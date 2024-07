La mascarilla de noche vitaminada que necesitas si tienes falta de sueño y descanso

¿A quién le cuesta descansar por las noches en verano? Aquí presente una de ellas. Es totalmente normal que desde junio hasta septiembre nuestro sueño vaya diminuyendo, puesto que los días son más largos y la liberación de la melatonina es menor. Además de que esta situación perjudique a nuestra energía durante las horas de sol, también repercute a que nos levantemos con un rostro cansado. Es por ello que si no encontramos remedio para descansar en totalidad por las noches, debemos disimular nuestras ojeras que gritan a más no poder 'sueño, sueño y sueño'. Para ello, no estamos hablando de aplicarnos ni bases de maquillaje ni correctores, sino de apostar por tratamientos para incluir en nuestra rutina facial de noche. Es decir, debemos hacer un hueco entre los tónicos y sérums de ácido hialurónico para dar la bienvenida a un nuevo producto beauty que va a solucionar todos los problemas de las mujeres con dificultades de descanso. ¿Fan de las mascarillas? Entonces, te aseguramos de que te irás enseguida a la sección de belleza de rebajas a por este último lanzamiento de Belif. Se trata de una mascarilla de noche multivitamínica que recarga y despierta tu piel durante las horas de descanso, mientras que la hidratas con las cuatro vitaminas que más necesitas. Por un lado, encontramos la vitamina B3 (niacinamida) y B12 que ayudan a controlar la melanina, que causa el oscurecimiento de la piel, así com potencian el ácido hialurónico para revitalizar la piel. Por otro lado, también añade la vitamina C (que tiene efectos antioxidantes y calmantes) y la vitamina E, que reduce la pérdida de humedad y regenera la piel gracias a su efecto también antioxidante.

Tenemos claro que, además de cuidar nuestra piel para lograr un rostro más descansado, también apostamos por fórmulas ligeras y agradables. Esta mascarilla de nochemultivitamínica consta de una textura cremosa que se extiende suavemente sobre la piel, por lo que es ideal cuando nuestra dermis carece de vitalidad debido a la falta de sueño o buscas un cutis sano y radiante. Debemos tener en cuenta que es el último paso de la rutina facial de noche, por lo que debemos de aplicarla después de las cremas hidratantes. Eso sí, aplicando una capa fina en el rostro y evitando la zona de los ojos. La dejamos actuar durante toda la noche y para retirarla, enjaguamos nuestro rostro por la mañana y lo secamos con suaves toques.

Mascarilla de noche multivitamínica, de Belif (rebajada a 34 euros)

Mascarilla de noche 'Super knights'. Belio

Si durante estos meses están notando un rostro mucho más cansado y agotado, debes poner remedio con esta mascarilla de noche multivitamínica que te ayudará a conseguir un cutis más sano, así como descansado.