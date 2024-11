He rescatado mi neceser con todos los productos de maquillaje (de 10 a 15 euros) luminosos y festivaleros para estas fiestas

Estamos cerca de terminar noviembre. Y este hecho solamente puede significar que vamos a comenzar a organizar todos los estilismos de las cenas de Navidad. Bien es cierto que lo primero que planeamos en cuanto a nuestra estética en este tipo de veladas tiene que ver con los vestidos glamurosos y económicos para las cenas de empresa, o los trajes masculinos para Nochebuena o Nochevieja. No obstante, también debemos poner cierta atención a los looks de maquillaje, puesto que nos ayudan a potenciar nuestro estilo definitivo. Es más, en muchas de las propuestas estilísticas encontramos los productos de maquillaje como los claros actores que más destacan o que más llaman la atención. Es decir, podrás utilizar el make up para convertirse en el protagonista de tu estilismo o simplemente acompañarlo a las vestimentas (pero, sin pasar por desapercibido). Dicho esto, debemos saber seleccionar dichos productos de belleza que más nos otorguen el resultado festivalero o luminoso que buscamos. Teniendo en cuenta tanto nuestras facciones como tonalidades con el objetivo de aplicarnos aquello que más nos favorezcan o que más queramos potenciar. Aquellas que adoren los productos acabados con glow adorarán esta época, puesto que es la idónea para sacar a relucir los imprescindibles del neceser. Hablamos de sombras de ojos brilli brilli, lápices de ojos de colores o coloretes en polvo con partículas luminosas.

Para los looksde maquillaje para Navidad seguiremos utilizando las bases de maquillaje de confianza o las máscaras de pestañas con más volumen. Es decir, podemos hacer recurso de los productos de maquillaje de todos los días, pero con la incorporación de otros con pigmentos más llamativos, como la ocasión indica. Pues bien, este artículo es un llamamiento a las personas que desean adquirir dichos ítems, pero sin gastarse mucho dinero. Como editora de belleza he rebuscado entre mis artículos beauty favoritos y he dado con aquellos con mejor relación calidad-precio. Todos ellos tienen un precio de entre 10 y 15 euros, por lo que estamos hablando de una inversión de lo más provechosa para dar juego tanto en los maquillajes de Nochebuena o Nochevieja (u otras veladas de relevancia), así como para los eventos del 2025. A continuación, he seleccionado los ocho productos de maquillaje luminosos y festivaleros para estas fiestas.

Paleta de sombras, de I Heart Revolution (12 euros)

Corrector de efecto luminoso, de Maybelline New York (10 euros)

Lápiz de ojos, de 3INA (15 euros)

Máscara de pestañas con mucho volumen, de L'Oréal Paris (11 euros)

Fijador de maquillaje, de NYX Professional Makeup (14 euros)

Colorete en polvo, de Bourjois (12 euros)

Gotas bronceadoras, de laCabine (13 euros)

Gloss en nude, de Gosh (13 euros)

No es demasiado temprano para ir pensando todos tus looks de maquillaje para las cenas de empresa, Nochebuena o Nochevieja. Y más con los imprescindibles low cost que te harán no pasar desapercibido.