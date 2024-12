Los mejores parches de hidrogel para combatir las ojeras en invierno

Los parches de hidrogel para los ojos se convertirán estas semanas en tus inseparables compañeros de fatigas (en el sentido literal) para decir adiós no solo al 2024 sino también a las ojeras. A día de hoy estas fieles compañeras que aparecen en el contorno de los ojos son una de las mayores preocupaciones de mujeres de todas las edades, y no lo decimos solo nosotras, expertas como la Dra. Elena Jiménez de la Clínica Eleca confirman que 'las ojeras son una de las inquietudes principales cuando hablamos de retoques estéticos' así que si a ti también te preocupan tus queridas ojeras cada mañana cuando te miras al espejo y buscas ese producto con el que conseguir resultados inmediatos, los parches de hidrogel no pueden faltar en tu neceser de belleza.

Quizás es en los meses de invierno en los que pasamos más tiempo en casa cuando el self-care se vuelve una parte esencial de nuestro día a día y es que si eres una adicta a la belleza y la cosmética como nosotras, no nos negarás que uno de tus planes favoritos en esos días invernales es preparar tu té o bebida favorita, hacer un maratón de 'Las chicas Gilmore' y ponerte una mascarilla que te deje como nueva. Pues bien, para completar este maravilloso ritual los parches de hidrogel son todo lo que necesitas, no solo ayudarán a hidratar una de las zonas más sensibles de la cara, como es el contorno de ojos, sino que también te darán esa ayudita extra para parecer que has dormido como una reina aunque hayas estado de compromiso en compromiso navideño. Y para ayudarte en la tarea de encontrar los mejores parches de hidrogel para las ojeras en invierno hemos seleccionado algunos de nuestros favoritos, aquí te los dejamos.

Iris hydrating hydrogel eye mask, de Foreo (31,70 euros)

Iris hydrating hydrogel eye mask Foreo

Estos refrescantes parches de Foreo, (60 unidades) los puedes guardar en la nevera para conseguir un efecto de lo más revitalizante en esas mañanas que necesitas un verdadero pick-me-up. Formulados con un 95% de ingredientes naturales como el musgo marino entre otros y son adecuados para todo tipo de pieles incluso las más sensibles.

Eye pad mask beauty boost, de Yeauty (1 euro)

Eye pad mask beauty boost Yeauty

Si eres nueva en esto de los parches de hidrogel, y buscas una opción asequible con la que probar su eficacia en estos meses de invierno, los de Yeauty son la solución perfecta. Los 'beauty boost' contienen ingredientes como ácido hialurónico, colágeno y extracto de oro que ayudan con la hinchazón y signos de cansancio.

Detoxifeye eye patches, de Pixi (26,99 euros)

Detoxifeye eye patches Pixi

En el caso de que busques unos parches de hidrogel que además de hidratar sean descongestionantes, esta cajita de 60 unidades de Pixi es tu mejor opción, por algo es uno de los favoritos de las expertas en belleza. ¿El motivo? Su combinación de ingredientes botánicos con otros refrescantes como el pepino o la cafeína.

Eye patches, de Masqmai (19,90 euros)

Eye patches Masqmai

Probablemente, te suene Masqmai porque su fundadora es Alice Campello, pero si aún nos has probado ningún producto de la marca de skincare de la influencer, esta caja con 6 pares de parches es la mejor manera de hacerlo. Lo que más nos ha llamado la atención es su fórmula única con ingredientes como té rooibos, agua de cebada destilada o niacinamida, una combinación 10 para un efecto instantáneo.

Flashpatch, de Patchology (32,99 euros)

Flashpatch Patchology

¿Además de preocuparte las ojeras, también te preocupan las arrugas y líneas de expresión alrededor de los ojos? Pues estos parches de Patchology necesitan estar estos meses en tu rutina de noche. Ingredientes como el retinol, péptidos, escualano y ácido ascórbico entre otros contribuyen a la renovación celular así como a brindar a tus ojos un aspecto luminoso y para nada cansado.

Retinol eye lift patches, de Peace out skincare (29,99 euros)

Retinol eye lift patches Peace out skincare

Estos peculiares parches de hidrogel de Peace out, consiguen actuar en todo el contorno de ojos debido a su forma con los que parecerá llevas puesto un antifaz. Los comprarás por su forma, pero los volverás a usar por su potente fórmula con retinol, péptidos y ácido hialurónico, una combinación estrella para devolver el brillo a tu mirada cuando más lo necesitas.

No te olvides de que se recomienda su uso varias veces por semana por un mínimo de 10 minutos a excepción de los Patchology que actúan en tan solo 5, aunque puedes dejarlos más si así lo deseas.