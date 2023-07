Estas son las 10 fragancias más ligeras y fresquitas perfectas para usar este verano

En plena época estival, son muchas las mujeres que cambian aquellos productos cosméticos que componen nuestra rutina de cuidado corporal y facial por otros mucho más ligeros y fresquitos, como por ejemplo las cremas hidratantes. Este producto es y debe ser un esencial en nuestro día a día, ya que, además de prevenir arrugas, mantendrá nuestro rostro hidratado y nutrido, nos aportará un toque jugoso a nuestro rostro. Por ello, durante los meses de verano, apostamos por cremas hidratantes de rostro mucho más ligeras que, por su fórmula, hacen que no sintamos pesadez a la hora de aplicárnosla en nuestro rostro. Igualmente, al estar constantemente expuestos al sol, debemos de hacer mucho más hincapié en nuestra piel, creando una rutina de cuidado corporal tras la exposición solar, paso muy importante para que nuestro cuerpo se mantenga hidratado y no sufra consecuencias dañinas posteriormente. Estos pasos son esenciales en nuestro día a día, sin embargo, no son los únicos productos que añadimos y modificamos, ya que las fragancias son un imprescindible para cualquier ocasión. Si bien durante lo meses de invierno apostamos por fragancias más intensas y amaderadas compuestas por los aromas más profundo del bosque, durante los meses de verano preferimos fragancias más ligeras cítricas, frescas y florales a fin de que nos aporten un toque refrescante necesario a lo largo del día.

Si bien hay ciertos perfumes que no pasan de moda y que podemos usarlos indistintamente tanto en verano como en invierno, durante los meses más cálidos, preferimos fragancias menos empalagosas y, por tanto, más livianas. Esto no significa que no sean tan duraderas, pues lo son, y, lo mejor es que este tipo de fragancias tienen algo especial y es su olor a limpio, con lo cual dará la sensación de que estarás fresquita y perfecta incluso en los días más calurosos. ¿Qué perfumes son perfectos para este tiempo? Los perfumes cítricos, los florales, los que huelen a mar o incluso aquellos que nos recuerdan a la infancia como el talco o el jabón. Son muchas las fragancias que encontramos en el mercado frescas y muy ligeras, y es que esta temporada 2023 se estilará mucho las fragancia serenas, con aroma neutral y atemporal, lo que hará que se convierta en un imprescindible en tu neceser de viaje cada verano, recordándote los buenos momento vividos. Pero, sin duda, el aroma de limón y mandarina son los más solicitados, y es que, al igual que la manicura amarillo limón se ha convertido en el esmalte por excelencia este verano, también lo serán las fragancias más frescas, livianas y ligeras que nos acompañarán este verano que nos espera. Por ello, te enseñamos las fragancias más ligeras y fresquitas que no dejarás de usar durante todo el verano.

Eau de Parfum Naturelle, de Chloé (85,00 €)

Eau de parfum Naturelle Chloé

Aqua Allegoria Herba Fresca, de Guerlain (59,99 €)

Aqua allegoria herba fresca Guerlain

Un jardín sur le Nil, de Hermès (68,95 €)

Un jardin sur le Nil Hermès

Mémoire d'une Odeur, de Gucci (62,99 €)

Mémorie d'une Odeur Gucci

Acqua di Gioia, de Giorgio Armani (30,98 €)

Acqua di Gioia Giorgio Armani

Chance, de Chanel (84,99 €)

Chance Chanel

212 Heroes, de Carolina Herrera (63,95 €)

212 Heroe Carolina Herrera

Agua fresca azahar, de Adolfo Domínguez (29,95 €)

Agua fresca Azahar Adolfo Domínguez

A drop D´Issey, de Issey Miyake (35,93 €)

A drop D'Issey Issey Miyake

L'air Du Temps, de Nina Ricci (56,95 €)

L'air du temps Nina Ricci

Estas son algunas fragancias fresquitas que puedes encontrar actualmente en tiendas y que serán un imprescindible en tu maleta este verano.