¿Qué hacer tras exponer nuestra piel al sol? Una experta en belleza nos aconseja cómo cuidarnos

El verano ha llegado, y con él, los días llenos de sol en la playa, piscina, terrazas e incluso caminatas al aire libre. Ya todos sabemos de la necesidad vital de proteger la piel de los rayos del sol, pues el este contribuye a más del 70% del envejecimiento prematuro de la piel. No obstante, el cuidado de la piel no se detiene con la protección solar, si no que hay que prestarle una especial atención para que esta se vea radiante, sana y muy cuidada no solo durante los meses de verano, si no durante todo el año, ya sea con cremas hidratantes corporales como con exfoliantes. Por ello, y dado que son muchas las personas que comienzan a tomar el sol, hemos hablado con Aïna Munné, experta en dermocosmética y formulación de PromoFarma by DocMorris, quien nos da una serie de consejos prácticos sobre cómo mimar nuestra piel después de la exposición al sol. "La ducha de agua fresca o templada es un paso crucial después de disfrutar del sol,

permitiendo la eliminación del salitre o cloro". Para esto, Aïna Munné añade: “El uso de productos enriquecidos con activos emolientes y restauradores de la barrera de la piel. Con respecto al cuidado facial, la experta sugiere una rutina de doble limpieza. “Los limpiadores de base oleosa (bálsamos, aceites, leches, etc.) son más eficaces para eliminar los restos de protector solar que los limpiadores acuosos", señala. Además, añade: "La limpieza meticulosa es fundamental para preparar la piel para el resto de rutina. Tras la exposición al sol, un paso esencial es la aplicación de un aftersun, pues no podemos usar solo cualquier crema hidratante corporal", Aïna hace hincapié en esto, pues “Lo más apropiado es usar un producto formulado específicamente para después de la exposición solar, así, garantizamos que contiene ingredientes como ceramidas, aloe, centella asiática, que no sólo hidratan, si no también reparan la barrera dañada por el sol". Un truco extra que aporta la experta es “Conservar estos productos en el frigorífico, ya que así obtendrás un efecto refrescante adicional”. Sin embargo, si ya no hay vuelta atrás y te has quemado la piel, Aïna Munné advierte contra los remedios caseros"Aplicar directamente aloe vera, avena, leche, o vinagre, puede resultar contraproducente, ya que las soluciones caseras podrían retardar la curación y aumentar el riesgo de infecciones, ya que no están destinadas para uso cosmético”.

Sin embargo, no solo debemos quedarnos en cuidar nuestra piel, pues el cabello también quiere mimos especiales. Aïna sugiere “Utilizar productos para lavar y acondicionar específicamente formulados para el sol, como aplicar aceite de argán o de coco por las noches, algo que también contribuirá a sellar la cutícula y aportar un aspecto saludable y sedoso". Además, añade que “Existen también los fotoprotectorespara el cabello, una opción perfecta si lo llevas teñido o con mechas y quieres conservar el color vibrante”. Otra parte fundamental que no debemos descuidar durante los meses de verano es la alimentación, ya que “La exposición al sol activa procesos inflamatorios y de oxidación celular y, por eso, tener una dieta saludable y una hidratación adecuada son esenciales. Es esencial consumir alimentos frescos, antiinflamatorios y antioxidantes, como frutas y verduras, especialmente las de temporada, es clave. Por ejemplo, tomates, cerezas, verduras de hoja verde, albaricoques...Incorpóralos a tus recetas para tener la mejor versión de tu piel en verano” Además, nuestra experta termina con “Sería perfecto si complementamos nuestra dieta con suplementos específicos para las épocas de sol. Estos pueden incluir carotenoides o péptidos de cobre para un bronceado más duradero, o vitamina D y B3 para reducir la sensibilidad al sol”. Sin más, estos son los pasos esenciales para cuidar nuestra piel tras la exposición al sol este verano.

