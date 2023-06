Estos son los productos imprescindibles de maquillaje que necesitas para crear tu neceser minimalista estas vacaciones

Puede que ya tengas preparada -o pensada- tu maleta de vacaciones con los looks más veraniegos, icónicos y elegantes, como las prendas de crochet, que son un must este verano y que puedes hacerte con todo tipo de prendas en este tejido, como por ejemplo el vestido negro de crochet que lució Aitana durante su viaje a República Dominicana o los shorts de estilo boxer más virales del verano, una opción muy relajada y cómoda para pasar unas vacaciones en la playa. Y es que, al igual que en la maleta no nos puede faltar esas prendas de ropa que nos salvarán cualquier look, nuestro neceser de maquillaje de viaje evidentemente debe de ser minimalista, incluyendo sólo aquellos productos cosméticos más versátiles e imprescindibles para hacernos un maquillaje de ‘efecto buena cara’, aunque es necesario también que llevemos nuestra crema hidratante propia para estos meses del verano, incluyendo también una buena crema hidratante con protección solar, ya que así evitaremos la aparición de arrugas prematuras y posibles manchas en la piel.

¿Qué productos no pueden faltar en nuestro neceser de maquillaje minimalista? Dependiendo de tus necesidades y gustos acerca de cómo maquillarte en tu día a día o para ocasiones especiales, buscarás y necesitarás una serie de productos concretos. Durante los meses de verano, es preferible el uso de maquillaje en crema o de forma líquida, pues así te asegurarás de que permanece en tu rostro mucho más tiempo. Pero, sin duda, los productos esenciales que todas deberíamos tener en nuestro neceser sería, por un lado, la máscara de pestañas waterproof es un must, importante que sea a prueba de agua, así podremos evitar que el maquillaje se estropee, además de un buen bronceador en crema, ya que esta fórmula permite que el producto se adhiera mejor al rostro y permanezca más tiempo en la piel. Para darle un toque de luz y luminosidad al rostro, un buen iluminador para aplicarlo en la parte superior de los pómulos, consiguiendo así una piel de lo más jugosa y perfecta para las tardes de verano. Aunque estos son algunos productos, hemos hecho una selección de los imprescindibles para añadir en tu neceser de maquillaje minimalista en tu maleta de viaje.

Máscara de pestañas, de Maybelline (8,67 €)

Máscara de pestañas Maybelline

Colorete en polvo, de Nars (23,66 €)

Colorete en polvo Nars

Corrector cubriente, de Tarte (37,21 €)

Corrector cubriente Tarte

Set de cejas, de Catrice (3,93 €)

Set de cejas Catrice

Labial líquido mate, de Mina (16,95 €)

Labial líquido mate Mina

Polvos iluminadores, de Mac Cosmetics (32,80 €)

Polvos iluminadores Mac Cosmetics

Estos son los productos de maquillaje que necesitas tener en tu neceser más minimalista para llevar en tus vacaciones este verano.