Hemos encontrado la copia perfecta del labial que utiliza la Princesa Leonor en todos los actos oficiales

Cada vez que vemos a la Princesa Leonor nos preguntamos lo mismo: ¿de dónde será su labial favorito? La monarca no es una amante de los colores más potentes (como puede ser un rojo vivo o un granate), sino que se decanta por los rosados o nudes. Bien es cierto que en cada acontecimiento oficial (como el próximo desfile militar del Día de la Hispanidad) vemos a la heredera al trono con looks espectaculares firmados por marcas españolas. Desde los vestidos de Moisés Nieto hasta los trajes sastre en blanco o rojo en honor al icónico atuendo de su madre. No obstante, siempre acaba destacando el look de maquillaje por el que se decanta. Desde hace unos meses, hemos descubierto todos los trucos de belleza de Leonor de Borbón, como su talento para resaltar el colorete creando el efecto lifting o cómo tener una piel luminosa y cuidada. No cabe duda de que ha seguido los pasos de la Reina Letizia en cuanto a una rutina de make up de lo más neutral y suave posible, sin exceso de colores llamativos.

En el caso de los labios, siempre hace recurso de aquellos más naturales, consiguiendo parecer que no lleva nada. Asimismo, es posible que utilice aquellos con un sutil efecto voluminizador que podemos conseguir con los best sellers de Dior o Too Faced. Hasta ahora sabemos que para conseguir estos labios como los de la Princesa Leonor, debemos investigar todos aquellos que dejen un tono rosado sin exceso de brillos. Un consejo de belleza que te servirá para potenciar todavía más tus labios es utilizar primeramente perfiladores que se asemejen al labial escogido.

Princesa Leonor. Gtres

Uno de los labiales rosados que hemos encontrado más similares al que utiliza la Princesa Leonor es el líquido de Clarins, conocido como Water Lip Stain en el tono 011. Literalmente es como si no llevaras nada, puesto que su textura es ligera. Asimismo, puedes controlar la intensidad de color a tu gusto: cuantas más veces te apliques producto, más subirá el color sobre tus labios. Tiene un acabado mate más natural o intensificado para un look más glamuroso. También está disponible (rebajado a 18 euros) en otros tonos más potentes, como el rojo, coral o marrón.

La Princesa Leonor. Gtres

Labial líquido, de Clarins (18 euros)

Labial líquido. Clarins

Hasta estos momentos hemos encontrado esta copia del labial rosado que utiliza la Princesa Leonoren los actos oficiales, que brinda naturalidad y confort a todos los looks tanto del día a día como de eventos.