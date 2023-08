Estos son los cortes de pelo más pedidos en la peluquería para la vuelta a la rutina

Cuando te hablamos de cortes de pelo (dejando de lado la vuelta a la rutina que queremos alargar lo máximo posible, para seguir bronceándonos en la tumbona) irremediablemente se nos viene a la mente el corte de pelo bob que estrenaba Vicky Martin Berrocal el pasado mes de julio y que, semanas más tarde le copiaba su hija, Alba Díaz, un corte que ya había puesto de moda Aitanay que a todas ellas les sienta genial. Te hablamos del corte bob, un peinado fresquito, cómodo y muy juvenil y esperamos que no te quede ninguna duda de que será uno de los que triunfen en otoño. Y es que, cuando termina el verano, necesitamos un nuevo cambio de look para sorprender a la rutina, para cargarnos de energía pero, sobre todo, para sanear nuestra melena y ayudarla a que se recupere del daño que le ha causado, durante el verano, el sol, el agua del mar y el cloro de las piscinas. Pero no te preocupes, si no eres tan atrevida como las Berrocal, puedes optar por un shaggyque, aunque por el nombre no tengas ni idea de como es, si te decimos que es el que lleva Sara Carbonero, te sacaremos de dudas. Además, puedes jugar con el largo de este corte: por el pecho, por la clavícula... lo importante es que tenga volumen, capas, y un sutil flequillo.

Otro corte de pelo (y el favorito de nuestras madres) es el mariposa, que está formado por capas escaladas que potencian el rostro. Además, cuenta con un flequillo de cortina abierto, que aporta frescura y un toque juvenil. Otro muy distinto que triunfará la próxima temporada, y el preferido de las modelos, es el mixie, que consiste en dejar más cantidad de pelo en la nuca y en las patillas, para lograr un resultado muy contemporáneo, que genere armonía con el rostro. Es el peinado de Úrsula Corberó. Por último, otro corte muy versátil es el bixie, arriesgado y llamativo a partes iguales. Por delante es igual que el bob y por la nuca es más corto. Es una opción perfecta para las chicas que quieren romper con su melena y conseguir un resultado más chic. Por otra parte se llevarán los flequillos (de todo tipo), las melenas ultralisas y en pico y aquellas que quedan por debajo del hombro.

Corte de pelo bob

Corte de pelo bob @yukistylist

Corte de pelo shaggy

Corte de pelo shaggy @demetriuspombosalon

Corte de pelo mariposa

Corte de pelo maripos @libelulahairsalon

Corte de pelo bixie

Corte de pelo bixie @locateyourlook

Corte de pelo mixie

Corte de pelo mixie @fmfm.friseurmagazin

Nosotras ya hemos pedido cita en la peluquería pero somos incapaces de decidirnos por alguno de estos cortes de pelo. ¡Nos encantan todos!