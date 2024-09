El método de Paz Padilla para ondularse el pelo sin plancha ni secador

Las que tenemos el pelo liso, lo queremos rizado, y las que lo tienen rizado se hacen el alisado japonés. Deberían estudiar este fenómeno. Es el mismo caso de las chicas con pecas de toda la vida que no caben en su asombro cuando ven a la gente pintándolas de forma artificial. Es así, queremos lo que no tenemos. Pero que todo sea eso en esta vida, ¿no? Porque hoy en día existen planchas y rizadores de todos los tipos para poder lucir el look capilar que queramos y una melena espectacular siempre. Sin embargo, hoy vamos a dejar de lado las herramientas de calor, porque Paz Padilla nos enseña cómo ondula ella su cabello sin casi esfuerzo.

Rulos, bigudíes o hacer trenzas para dormir. Hay muchos inventos para rizar nuestro cabello; sin embargo, seguro que estás de acuerdo conmigo en que la onda más natural y bonita te sale cuando te haces un moño de mala manera para estar en casa y luego te lo quitas un segundo para ir a comprar el pan. Cuando entras al ascensor y te ves en el espejo, piensas, ¿por qué no me sale así siempre? Al día siguiente, vuelves a probar para ir al trabajo y, efectivamente, no te sale. La vida.

Así ondula su pelo Paz Padilla

Mujer con el pelo ondulado. La Razón Unsplash

Ese efecto del que hablamos es el que consigue Paz Padilla en un vídeo que ha subido a su perfil de Instagram. La humorista muestra cómo aplica, con el pelo ligeramente húmedo (tras pasar el secador unas cuentas veces), tres rulos capilares para ondular el pelo. El primero lo pone en la zona del flequillo, en la parte alta de la frente. El segundo, para recoger el pelo de la zona media de la cabeza, y que sujeta en la parte trasera de la coronilla; el tercero, lo añade en la parte final del pelo, atándolo a la altura de la nuca. Luego se pone un pañuelo en la cabeza y se va a dormir.

Cómo hacer para que los cilindros no se claven mientras dormimos

Estaréis pensando que estos cilindros para ondular el cabello mientras dormimos, no tienen ningún misterio, ni son nada nuevo. Cierto es, pero ¿y la gracia con la que lo hace Paz Padilla? Ahora, en serio. La presentadora, al día siguiente, quita estos accesorios del pelo y el resultado no queda mal; sin embargo, ella reconoce que no ha dormido demasiado bien. Y aquí es donde entramos nosotras. Si ponemos muchos cilindros en el pelo, dormiremos peor porque se clavarán por diferentes zonas y no encontraremos la postura para descansar cómodamente. Por eso, lo mejor es sujetarlos en la zona alta de la coronilla y no en la parte trasera, vamos, en la parte de la cabeza que no apoya en la almohada. De esta manera no se clavarán. También es más cómodo si partimos el cabello en dos y lo hacemos en cada uno de los lados. En cualquier caso, si te sigue molestando, lo mejor es hacer esta técnica con medias que ya no uses.

Hay muchos tutoriales en redes sociales que nos enseñan cómo hacerlo. El tejido de la media es mucho más suave y no molestará tanto. Solo tenemos que hacer dos agujeros en las medias e introducir el pelo. Con la parte de una pierna rizamos un lado, y con la otra, el contrario. Por la mañana, retiramos, cepillamos y toque de laca.

¡Y por favor, duerme a pierna suelta! Que estas ondas quedan más bonitas si están deshechas.