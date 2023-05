Un experto en belleza nos da las claves para conseguir 'el método curly' definitivo

Si estás cansada de llevar tu pelo rizado recogido en diferentes peinados porque no sabes como moldearlos ni conoces la técnica perfecta para definir tus rizos y lucir una melena hidratada, radiante y voluminosa, estás de suerte, pues, tras haber hablado con un experto en el 'método curly girl', tenemos las claves que necesitas para devolverle a tu pelo esa definición y volumen propio de los cabellos rizados. Pako Gutiérrez es peluquero y dueño del salón Nova Perruquers, una peluquería especializada en color balayage y en el 'método curly', contando con el certificado acreditado por Rezo Academy de Estados Unidos, la única academia certificada del mundo en este método tan revolucionario dentro del mundo de la peluquería y es que son muy pocos los salones ubicados en España que cuentan con dicho certificado. Pako Gutiérrez nos explica que, si tu cabello es rizado y estás interesada en introducirte en el mundo del 'método curly' "Lo aconsejable es acudir a un especialista certificado, pues es donde te harán un estudio del cabello en profundidad y un diagnóstico capilar a fin de saber qué tipo de patrón, tipo de elasticidad, de porosidad, oleosidad y densidad tiene la posible clienta". Sin duda, es un método que admite muchas variaciones, pues cada cabello es un mundo y no hay una ciencia exacta, de ahí que sea muy importante que un especialista te dicte las claves y los tips para conseguir que tu melena luzca con unos rizos espectaculares. "Es un método muy complejo, pues está basado en dos aspectos: el primero -y más importante- consiste en eliminar ciertos ingredientes del cabello, como son sulfatos, siliconas, aceites minerales, resina y ciertos alcoholes y, seguidamente, la aplicación de ciertas técnicas que ayudan a moldear el cabello hasta conseguir unos rizos definidos con mucha paciencia". Una buena rutina capilar depende de los tipos de patrones, pues si tu patrón es ondulado, es decir, tu pelo tiende a tener ondas de manera natural, "Lo aconsejable es que uses productos más ligeros que aporten volumen y durabilidad en el peinado pero, sin embargo, si hablamos de un patrón rizado, los productos que debes de usar deben ser más nutritivos para ayudar a recuperar la hidratación y eliminar el encrespamiento, teniendo así un mayor control del rizo". Es decir, es esencial conocer qué patrón sigue nuestro cabello a fin de obtener un resultado que no solo se vea espectacular, si no que favorezca a la nutrición e hidratación del cabello para que este se mantenga sano e hidratado durante más tiempo.

Puede que hayas recurrido en numerosas ocasiones a aplicar diferentes técnicas de calor como planchas de pelo, secadores o tenacillas, y es que estas nos salvan cuando tenemos prisa o en los meses más fríos del invierno, pero Pako Gutierrez, peluquero y experto en el 'método curly girl', desaconseja su uso cuando estos gadgets especializados en el cabello están a una potencia muy alta, pues el pelo perderá su forma natural y, además, el pelo quedará más dañado. En cuanto a la rutina de lavado del cabello, "Es esencial una hidratación profunda una vez a la semana aplicando los productos especializados en tu patrón de cabello para así mantener la hidratación y la definición". A la hora de secar tu cabello tras salir de la ducha, lo ideal sería "Hazte con una toalla de microfibra, evitando usar una toalla convencional, pues estas tienen una mayor capacidad de absorción y, por tanto, necesita menos roce con el pelo para ser secado". ¿Qué productos son los adecuados según tus necesidades? "Si buscas que tu pelo tenga mucho volumen, lo ideal sería usar espuma, si quieres definir tus rizos, hazte con una crema de peinado pero, solo quieres que tu pelo se mantenga intacto durante más tiempo, es decir, buscas durabilidad, lo aconsejable es que apliques un buen gel de peinado". Sin ir más lejos, te dejamos todos los productos cosméticos de firmas españolas que Pako Gutiérrez aconseja usar para llevar a cabo el 'método curly' y obtener un cabello rizado nutrido y luminoso.

Champú sólido Serralada, de Mũla Supracosmetica (16,00€)

Champú sólido Mũla Supracosmetica

Mascarilla de tratamiento, de Alma Secret

Mascarilla de tratamiento Alma secret

Gel de definición, de CCH (24,90€)

Gel de definición CCH

Sérum capilar anticaída, Melenástica (29,50 €)

Sérum capilar Melenástica

Estos son los productos aconsejados por un experto en el 'método curly' con los que obtener un cabello definido e hidratado.