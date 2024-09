Esto es lo que hace Jennifer Aniston para lucir pelazo después del maltratarlo durante el verano

Si decimos Jennifer Aniston hay dos cosas que se nos vienen inmediatamente a la cabeza: Rachel Green y pelazo. Y es que la melena de la actriz de Friends consigue, año tras año, que miles de fans vayan a la peluquería buscando imitar su estilo capilar. La actriz nos tiene acostumbradas a una melena rubia y lisa, con ligeras mechas más claras y el flequillo largo desfilado. Respecto al largo del peinado, Jennifer Aniston suele variar entre una media melena por encima del pecho o cortes a la altura de la clavícula. En cualquier caso, siempre está estupenda.

Con el pelo recogido, suelto, largo o corto, Jennifer Aniston siempre tiene un brillo capilar espectacular y una melena con mucho movimiento. ¿Cómo lo hace? Tenemos la respuesta. Y es que la actriz tiene su rutina de cuidado del cabello, que, además, es ideal para recuperar la salud del pelo tras el maltrato del verano, las vacaciones, el sol, el cloro y muchos otros agentes externos que hacen que se debilite.

Ritual de cuidado del cabello de Jennifer Aniston

Como podemos ver en el vídeo de su perfil de Instagram, Jennifer Aniston muestra una buena colección de producto sobre una bandeja en el baño. Pero no se trata de cualquier producto, no. Se trata de los productos de LolaVie, su propia línea capilar, que la actriz fundó en 2021. Aniston lo aplica para esculpir el pelo, a toquecitos, dando movimiento, brillo y protección a su cabello. La colección de productos para el cabello LolaVie, de Jennifer Aniston, destaca por su enfoque en el cuidado capilar natural y eficaz. Esta línea ha ganado popularidad por utilizar ingredientes de origen vegetal, libres de sulfatos, parabenos y siliconas, enfocándose en restaurar y fortalecer el cabello sin comprometer la salud del cuero cabelludo. Con productos como su famoso 'Glossing Detangler' y el 'Perfecting Leave-In' que ofrece soluciones para desenredar, hidratar y proteger el cabello, promoviendo un brillo saludable y una textura suave.

Esta línea de cuidado de cabello es 100% vegana y respetuosa con el medioambiente. En una entrevista con la revista Vogue, la actriz reconoció que su rutina de cuidado capilar era bastante sencilla: "Me lo lavo y uso un acondicionador, me aplico el 'Glossing Detangler' de LolaVie, un desenredante que da brillo, y me enrollo el pelo en una toalla durante 10 minutos. Luego me aplico un par de toques de mi producto 'Perfecting Leave-In' y lo seco con secador o al aire".

'Glossing Detangler', de Lolavie Lolavie

El producto 'Glossing Detangler' se aplica mejor sobre el cabello limpio y húmedo, después de haberlo lavado y secado ligeramente con una toalla.

'Perfecting leave-in', Lolavie, de Jennifer Aniston Lolavie

'Perfecting Leave-In', de LolaVie, es un tratamiento sin enjuague diseñado para hidratar, fortalecer y proteger el cabello, aportando suavidad y brillo. También ayuda a combatir el encrespamiento, mejorar la textura y proteger el cabello del daño térmico.

¿Lista para lucir pelazo tras el verano?