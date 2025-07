Palabra de editora de belleza: ahora se llevan las uñas cortas y minimalistas

Las uñas están teniendo una revolución este verano. Durante muchos años hemos acudido a nuestro salón de belleza de confianza con la intención de mantener el lago de nuestra manicura, así como con diseños llamativos o colores de acuerdo con las tendencias del momento. No obstante, el sector de la belleza actúa de la misma forma que el de la moda: todo es cíclico y cambia en un chasquido de dedos (y nunca mejor dicho). Pero, esta vez, de una manera bastante radical a la que se han sumado hasta las celebridades: las uñas cortas minimalistas.

Como ocurre también con los cortes de pelo más en tendencia, ha llegado un momento en el que necesitamos sanear nuestras uñas. Ahora mismo, ya no nos vale con limarlas, cortar las cutículas o no hacer recurso del acrílico, sino en cortar por lo sano de manera radical. La elegancia y delicadeza se han apoderado de nuestras manos para sumar una nueva tendencia en manicura este verano, como son las uñas cortas. Siempre existirá ese grupo de personas que son amantes de la versión larga, pero lo cierto es que esta propuesta es totalmente cómoda, da una sensación de frescura y también estiliza. Además es una manera de apostar por la practicidad en todos los ámbitos, desde para teclear en el ordenador hasta para utilizar el móvil o simplemente hacer hábitos del día a día. Poco a poco se lo hemos ido viendo tanto a las editoras de belleza como a las famosas, como recientemente Kim Kardashian, Chiara Ferragni, Sofía Richie o Bella Hadid, siguiendo la corriente del clean aesthetic y el quiet luxury. Por lo que, se trata de un regreso de la belleza que no se limitará a estar presente este verano.

Nueva tendencia en uñas: manicura corta y sencilla

Dentro de las tendencias en manicura hemos visto un sinfín de colores como el Mocha Mousse o el mantequilla que están invadiendo las peticiones en los salones de belleza. Y aunque haya habido una imposición de las uñas cortas también son totalmente compatible con dichas tonalidades. Sin embargo, estamos viendo una abundancia de los más cercanos a los nude, rosas empolvados o blancos lechosos, apostando por la naturalidad o sencillez. Es decir, sin llamar demasiado la atención, que simplemente consigamos un aire sofisticado sin que desentone con el estilismo y con un toque discreto y sutil sobre nuestras manos.

Manicura corta. Gtres

¿Cómo llevarla siendo más creativa?

Como decíamos, se tratan de colores básicos, pero también se puede ser más moderna o innovadora con ellos. Porque podemos jugar a través de diseños minimalistas que sigan la misma línea de ser totalmente discretos. Todo un clásico es la manicura francesa (tanto la tradicional como la invertida o media luna) o, también, la técnica baby boomer que tanto auge ha tenido en los últimos años. O, para estar más actualizados, una de las propuestas creativas que más estamos viendo en estas semanas es el diseño polka dots (los lunares), como en las uñas de las celebridades Dua Lipa o Kylie Jenner, entre muchas más.

Chiara Ferragni con manicura corta. Gtres

La manicura corta tiene todos los beneficios que necesitamos: comodidad, buen mantenimiento y versatilidad. ¿Por qué no unirnos en esta nueva era del sector de la belleza?