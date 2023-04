5 labiales rojos ‘low cost’ que debes tener en tu neceser

Hay ciertos productos de maquillaje que no nos pueden faltar en nuestro neceser, y es que son imprescindibles a la hora de maquillarnos cada mañana o de cara a eventos más especiales. Sin duda, es imprescindible hacernos con una buena base de maquillaje que iguale el tono de nuestra piel, disimulando aquellas imperfecciones o rojeces que tengamos. En el mercado existen muchas bases de maquillaje en polvo o en crema, y es que algo a tener en cuenta para que nuestra piel es que esta debe ser del mismo tono que nuestro rostro, pues evitaremos así que se note el contraste. Otro de los productos que debemos de tener todas en nuestro neceser de maquillaje sería una máscara de pestañas, ya que esta nos permite abrir nuestra mirada y hacer que nuestros ojos se vean más grandes y nuestro rostro esté más iluminado. Pero, sin duda, nuestro maquillaje no está terminado sin el producto de cosmética por excelencia para obtener un efecto 'buena cara', por lo que debes de hacerte con un buen colorete con el que realizar la técnica 'pinky cheeks', que no es más que aplicar el blush en las mejillas para conseguir un efecto de lo más natural.

Sin embargo, todos estos productos son un must en nuestro neceser pero, uno que no nos puede faltar jamás es el clásico labial rojo, el cual va perfecto con cualquier tono de piel y tiene la capacidad de empoderarnos, sentirnos más seguras con nosotras mismas y vernos más atractivas. Tamara Falcó nos enseñaba hace un par de meses su labial rojo favorito para ocasiones más especiales como una boda o una celebración en el que se requiera llevar un maquillaje más especial. Sea como sea, el labial rojo es, sin duda, ese producto que sí o sí debemos tener y que podemos encontrar en tiendas de cosmética, pues son muchas las marcas que ofrecen labiales en este tono tan peculiar, desde gamas más altas hasta las 'low cost'. Así que te enseñamos 5 labiales rojos de marcas 'low cost' para que escojas el que más vaya acorde a tus gustos y necesidades.

Labial rojo tono 244, de Mina (13,95 €)

Labial rojo 244 Mina

Labial rojo Unlimited Stylo, de Kiko Milano (10,99 €)

Labial rojo Unlimited Stylo Kiko Kilano

Labial rojo mate SuperStay Matte Ink Spiced Edition, de Maybelline (6,98 €)

Labial rojo mate Maybelline

Labial rojo líquido Matt Pro Ink Non-Transfer, de Catrice (4,74 €)

Labial rojo líquido Catrice

Labial Rouge Edition Velvet, de Bourjois (8,49 €)

Labial rouge Bourjois

Estos son algunos labiales en tono rojo de marcas 'low cost' con los que lucir un maquillaje perfecto.