Cómo encontrar el labial rojo perfecto para cada tipo de mujer, palabra de experta

Es sin duda el producto de maquillaje más epatante que puedes encontrar, además de ser uno de los favoritos y más vendidos de todos los tiempos: el pintalabios rojo. Porque da igual que no vayas maquillada, o que lleves unos simples vaqueros y una camiseta blanca, basta con pintar tus labios de rojo y subirás de punto hasta el look más sencillo. Es por eso que encontrar el pintalabios perfecto que vaya con tu tono de piel no es algo sencillo. Por eso hemos querido preguntar a María Lorain, maquilladora de MAC Cosmetics y que cuenta en su currículum con infinidad de editoriales de moda y maquillajes de actrices de alfombra roja. Ha sido ella la que nos ha dado las claves para encontrarlo.

“A la hora de encontrar tu labial rojo perfecto, para mí lo principal es definir tu estilo. Según la pigmentación y la textura del labial podemos adaptar la tendencia del labio rojo a nuestra estética y nuestro estilo de vida. Así que si piensas que los labios rojos son sólo para las más atrevidas, olvídate de esa idea y quédate con estos trucos”:

No es lo mismo un labial con una pigmentación baja y textura brillo (MAC Lustreglass tono Cockney), que nos va a dejar simplemente un velo rojo sobre el labio con un acabado de labio mordido, que utilizar un labial mate de alta pigmentación (MAC Retro Matte tono Ruby Woo) con el que vamos a conseguir el típico “labio rojo perfecto”. Con uno de ellos conseguimos un acabado más natural y suave, y con el otro marcamos bien los labios llevando toda la atención hacia ellos.

Cuando quiero maquillar un buen labio rojo hay dos aspectos que considero fundamentales. El primero es la hidratación: ¿qué hay peor que intentar maquillar los labios de rojo, y que se marquen todas las líneas y pielecillas del labio? Para evitarlo, lo hidrataremos bien primero con un buen bálsamo labial, lo dejaremos actuar unos minutos y lo retiraremos levemente con un tissue antes de aplicar el labial. El otro aspecto es el perfilado: perfilar bien los labios es muy importante. De esta manera corregiremos las asimetrías del labio y dejaremos la zona totalmente delimitada para conseguir un acabado pulido y profesional.

Además, es muy importante tener en cuenta el subtono del labial, es decir si el rojo es más frío (MAC RetroMatte Liquid Lipstick Feels so grand) o más cálido (MAC RetroMatte Liquid Lipstick Fashion Legacy).

Para esto tendremos que fijarnos en nuestro propio subtono, atendiendo a nuestro pelo, ojos y subtono de piel. Por ejemplo, si tengo un rubio cobrizo, pelirrojo o castaño dorado, y los ojos miel o verdosos, me favorecerá más un tono de rojo cálido. Sin embargo, si mi pelo es rubio ceniza o negro y mis ojos son azules o castaño oscuro, optaré por un labial rojo frío. En cuanto a la piel, puedes adivinar tu subtono fijándote en las venas de tu muñeca: serás más cálida si estas tienen un tono verdoso y más fría si son azuladas o violáceas.

Con estos tips, encontrarás el labial rojo perfecto para ti.