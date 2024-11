¿Usar Bótox a los 20 es la clave para las arrugas futuras? Lo que dicen los expertos

Comenzar a usar Bótox a edades tempranas es un movimiento que defiende esta práctica como la solución para prevenir la aparición de arrugas futuras. La toxina botulínica funciona bloqueando temporalmente las señales nerviosas que causan que los músculos faciales se contraigan, reduciendo así las líneas de expresión. Sin embargo, en personas jóvenes, las arrugas aún no están tan definidas o profundas, y la piel tiende a ser naturalmente más elástica y resistente. Entonces, ¿qué se supone que defiende esta práctica?

La contracción repetida de los músculos faciales hace que aparezcan las arrugas de expresión. Las arrugas más típicas son las que salen por fruncir el ceño, las patas de gallo alrededor de los ojos, las arrugas transversales en la frente, el código de barras alrededor de la boca y las arrugas en las comisuras de los labios. "Para este tipo de arrugas se utiliza la toxina botulínica. Un principio activo que, gracias a su capacidad paralizante, consigue relajar los músculos faciales, con lo que se obtiene el efecto 'lifting' de estiramiento. En manos del profesional adecuado, la aplicación del bótox es sencilla para el paciente: sobre su cara limpia, el médico lo inyecta utilizando una aguja muy fina. La toxina bloquea el impulso nervioso que llega al músculo, de manera que el músculo responsable de la línea de expresión se relaja y la arruga se atenúa. El bloqueo del músculo es temporal, los efectos desaparecen en unos meses", explican desde la OCU, que insiste en la importancia de consultar a médicos especialistas.

Bótox preventivo: empezar a los 20 años

Dicho esto, ¿es necesario empezar a los 20? La comunidad está dividida. La evidencia científica sobre los beneficios preventivos de la toxina botulínica en personas jóvenes, especialmente a los 20 años, es limitada y no concluyente. La mayoría de los estudios se centran en su eficacia para reducir arrugas ya existentes, en lugar de prevenirlas en personas que aún no las tienen. Sin embargo, algunos dermatólogos opinan que iniciar con la toxina botulínicaa una edad temprana podría prevenir que las líneas de expresión se conviertan en arrugas permanentes, ya que el músculo se entrena para no contraerse de manera excesiva con el tiempo. Por otra parte, muchos expertos creen que comenzar a los 20 años puede ser innecesario, centrándose en otros factores como el cuidado de la piel, el uso de protector solar y un estilo de vida saludable. Incluso se habla de un posible 'efecto rebote' que podría requerir tratamientos más constantes a medida que se envejece.

El Dr. Afshin Mosahebi, profesor de cirugía plástica en el University College de Londres, en una entrevista al medio The Guardian, ha explicado que sí. "Inyectar toxinas en áreas del rostro antes de que comiencen a formarse las líneas finas puede retrasar su desarrollo, pero eso no significa que deba hacerse", sostiene. El experto explica que las arrugas faciales se producen por dos razones: una es que cuando nuestros músculos se mueven y la piel que los cubre se arruga grabando líneas en la piel. La otra se produce por el adelgazamiento de la capa de la dermis de la piel, que ocurre a medida que envejecemos. Cuanto más delgada es, más susceptible es a las arrugas.

El doctor Mosahebi explica que las inyecciones abordan la primera causa del envejecimiento, paralizando los músculos del rostro durante los siguientes meses. Con la piel arrugada, esto hace que las líneas sean menos visibles. En la piel sin arrugas, las investigaciones muestran que el uso regular hace que sea más difícil que se formen arrugas. Sin embargo, como sostiene Mosahebi, el adelgazamiento de la piel seguirá provocando la aparición de líneas, solo que en menor medida, y si dejas de aplicarte las inyecciones, envejecerás con normalidad. Además, cuanto más tiempo uses la toxina botulínica, más tendrás que usar para conseguir el mismo efecto. "Con el tiempo, te vuelves más resistente a las toxinas, por lo que una cantidad de toxina botulínica que funcionaría al principio del tratamiento puede no funcionar tan bien más adelante", sostiene. De hecho, considera que puede tener un efecto perjudicial que puede desencadenar en una obsesión por la apariencia desde tan temprana edad. El doctor recomienda a las personas de veintitantos años que tomen medidas para ralentizar el proceso de adelgazamiento de la piel (como mantenerse alejadas del sol y evitar fumar) antes de considerar las inyecciones. "La crema solar es una opción mucho mejor que el bótox", sentencia el experto en su entrevista a The Guardian.