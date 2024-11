Una mujer de 102 años revela sus trucos para una piel sin arrugas y no son las cremas

Tiene más de 100 años, pero cualquiera lo diría al ver la foto de esta anciana norteamericana. Se trata de Deborah Szekely, una activista de 102 años que cuenta con el secreto más codiciado: el de la eterna juventud. Su secreto para mantenerse tan joven ha despertado la curiosidad de muchos. ​Ya no solo se trata de su aspecto físico, muy alejado al que acostumbramos cuando hablamos de una mujer centenaria, sino también su estilo de vida enérgico. Y es que Szekely sigue activa física y laboralmente. Es fundadora de un centro de bienestar en México en que sigue trabajando.

Deborah Szekely nació en 1922 y es una de las figuras clave en la creación de los spas y promoción de un estilo de vida saludable. Fundó el famoso spa Rancho La Puerta en Tecate, México, junto a su esposo, en 1940, y más tarde el Golden Door Spa en California, en 1958. Ambos centros desarrollan el concepto de bienestar integral, que incluye ejercicio físico, alimentación saludable, meditación y prácticas de relajación. A su avanzada edad, Szekely sigue siendo una figura activa en el ámbito del bienestar y el envejecimiento saludable. Pero, ¿qué es eso de envejecimiento saludable?

Deborah Szekely tiene 102 años. Rancho La Puerta

Seguro que has oído hablar alguna vez de las Zonas Azules. ​Las Zonas Azules son regiones del mundo en las que se sabe que la gente tiene una vida larga y saludable. Estas zonas del mundo destacan por ser las regiones donde más cantidad de personas centenarias hay. Este término fue acuñado por el investigador y autor Dan Buettner, quien, en colaboración conNational Geographic, identificó cinco áreas específicas donde la esperanza de vida es notablemente alta. Estas zonas comparten ciertos factores de estilo de vida y cultura que parecen favorecer la longevidad.

Camina diariamente y acude a diferentes eventos sociales. No piensa parar hasta que la naturaleza se diga. Así lo ha declarado ​Deborah Szekely en una entrevista al medioCNBC Make It. Y es que aunque existen regiones como Okinawa (Japón), Cerdeña (Italia), Nicoya (Costa Rica) o Ikaria (Grecia), donde claramente hay más cantidad de personas centenarias, lo cierto es que, vivir muchos más años —de calidad— parece tener mucha más relación con un factor interno que geográfico.

3 hábitos para mantenerse siempre joven

​En general, la esperanza de vida aumenta con los años y las grandes empresas cosméticas trabajan incansablemente para conseguir la fórmula mágica de la eterna juventud. Sin embargo, Deborah Szekely no es famosa tanto por los productos tópicos que aplica en su piel, sino por su estricta rutina a nivel interno, que incluye tres puntos fundamentales.

1. Mantenerse activo

Obviamente, el vigor y la energía de la activista no es la misma que cuando tenía 40 años, pero lo importante es mantener una rutina. "No puedo tomar una siesta por la tarde a menos que haya dado mis pasos", explica a CNBC Make It. Se trata de convertirlo en algo natural, no en una obligación. Szekely explica que una buena forma de incluirlo en la rutina es buscar amigos con esa misma afición, de manera que se convierta en algo que te apetezca hacer.

2. Alimentos frescos

Szekely no come carne. Su dieta se centra en verduras, pescados, cereales integrales y fruta. No parece ninguna casualidad el hecho de que en las famosas Zonas Azules la dieta generalizada sea a base de vegetales, legumbres y frutos secos. Nada que nuestra dieta mediterránea no pueda cubrir con creces. Por ejemplo, en el caso de Okinawa, la dieta es principalmente a base de plantas, además, tiene una fuerte cultura de apoyo comunitario y un concepto llamado 'ikigai' (razón de ser), que brinda a las personas un propósito en la vida. Este propósito da paso al tercer hábito fundamental en la vida de la centenaria Deborah Szekely.

3. Aprendizaje infinito

No hay que cansarse nunca de establecer relaciones sociales y de aprender algo nuevo cada día. Mantener bajos niveles de estrés, al mismo tiempo que reforzamos las relaciones cercanas con la familia y la comunidad proporcionan apoyo emocional y un sentido de pertenencia. Además, sentirse útil es fundamental, ya sea en el trabajo o la comunidad, ya que se asocia con mayor bienestar mental y físico. Szekely habla varios idiomas y se relaciona con gente cada día, ya sea en su trabajo o en su vida social (bastante ajetreada). Si hubiera una lección de vida que Szekely destaca es "seguir aprendiendo".