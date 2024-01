Zara Beauty: 10 esenciales que se van a convertir en tus favoritos cuando los utilices

Desde que Zara lanzó su línea beauty no hemos parado de obsesionarnos con cada novedad. Y es que esta marca española es una de nuestras favoritas a la hora de comprarnos un look, mirar las nuevas colecciones o arrasar en las épocas de rebajas. Sin embargo, Zara Beauty también se ha convertido en una propuesta (muy funcional y atractiva) en el momento de renovar nuestros imprescindibles del neceser. Pues bien, cuando hablamos de productos de cosmética no nos referimos a una serie de coloretes o sombras de ojos, sino que también a las cremas hidratantes o los distintos tonos de labial. Porque la marca de Marta Ortega ha querido dar un paso más y coronarse como una marcabeauty, así como de moda y de hogar como ya conocemos. No solamente ha conquistado a las editoras y expertas en moda, sino que también a todas las influencers que no han dudado en hacer un get ready with me con todos los productos estrellas de ZaraBeauty.

Indiscutiblemente, ZaraBeauty se ha consolidado como una firma más de makeup. Por lo que si en algún momento vas buscando un ítem en concreto, es muy probable que lo encuentres en dicha marca (y a un precio más asequible). Tenemos a nuestra disposición mucha variedad de productos muy eficaces y especiales para nuestro rostro, pero las gurús del maquillaje ya tienen claro cuáles son los que se van a convertir en los favoritos de todas las mujeres de todas las edades. Desde los coloretes en crema con el color más favorecedor hasta las sombras de ojos en stick súper cómodas de aplicar (y con los tonos ideales para el día a día). Asimismo, en las redes sociales se ha viralizado los eyeliners en rotulador más fáciles de utilizar para que nos salga la raya del ojo perfecta, así como los aceites labiales en un acabado jugoso y natural, que puede ser el dupe perfecto del famoso lip oil de Dior. Tampoco hemos pasado desapercibido todo el repertorio de brochas, pero, hemos puesto cierta atención a las de formato viaje con un tamaño súper cómodo. ZaraBeauty no se ha olvidado de lanzar los aliados más confiados: las cremas hidratantes con color y los correctores. Sin ninguna duda, se trata de un pack que todas vamos a probar. Los bronceadores e iluminadores en polvo prometen ser nuestra próxima compra más acertada. De la misma manera ocurre con los rizadores de pestañas, súper necesarios para destacar nuestra mirada.

1. Colorete en crema, de Zara Beauty (13 euros)

Colorete en crema. Zara Beauty

2. Sombra de ojos en crema, de Zara Beauty (8 euros)

Sombra de ojos en crema. Zara Beauty

3. Brocha de viaje, de Zara Beauty (13 euros)

Brocha de viaje. Zara Beauty

4. Eyeliner, de Zara Beauty (8 euros)

Eyeliner. Zara Beauty

5. Aceite labial, Zara Beauty (8 euros)

Aceite labial. Zara Beauty

6. Corrector, de Zara Beauty (9 euros)

Corrector. Zara Beauty

7. Crema hidratante con color, de Zara Beauty (16 euros)

Crema hidratante con color. Zara Beauty

8. Polvos bronceadores, de Zara Beauty (16 euros)

Polvos bronceadores. Zara Beauty.

9. Iluminador en crema, de Zara Beauty (13 euros)

Iluminador en crema. Zara Beauty

10. Rizador de pestañas, de Zara Beauty (8 euros)

Rizador de pestañas. Zara Beauty

En definitiva, las chicas que más compran en Zara se van a obsesionar con los productos estrellas de su sección beauty. Porque son muy eficaces y tienen un precio de escándalo.