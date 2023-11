Soy experta en belleza y este lip oil de Clarins es el que te conseguirá lucir un maquillaje natural

Todas las expertas en belleza saben de la importancia de tener unos labios hidratados y sanos para lucirlos bonitos y jugosos. Y es que, un producto de cosmética que nos ayuda a tenerlos glowly, además de los bálsamos labiales, es el lip oil (y seguro que lo habrás escuchado). Pero, no hablamos de un aceite de labios cualquiera, sino del que más utilizan las celebrities e influencers. Después de habernos obsesionado con los aceites nutritivos de Dior o los famosos de Gisou, la marca francesa Clarins nos ha presentado una propuesta buena, bonita y a un muy buen precio llamada Lip Comfort Oil. Porque lo que queremos todas es encontrar el producto que cumpla con todas las necesidades de nuestros labios (y con un chute de color): nutrición, reparación e hidratación. No hemos parado de ver varios vídeos de creadoras de contenido donde nos enseñan todos los tonos de esta gama de lip oilsdeClarins, desde los más sutiles hasta los rojos más potentes y cañeros. Y la fiebre de los lip oils ha comenzado por María Pombo, embajadora de la marca, que nos ha enseñado cómo de bien sientan para la rutina diaria. Su modelo más confiado es el Honey, perfecto si tu objetivo es tener los labios brillantes ligeros.

Sabemos que las chicas más pijas prefieren un maquillaje natural para el día a día y por eso se han comprado este lip oil, que se ha convertido en todo un imprescindible para llevarlo en el bolso. Todas sus 10 tonalidades se adaptan a nuestro tipo de piel y es fácil encontrar el adecuado que más favorezca a nuestro rostro. Porque si eres más fan de los colores suaves y desapercibidos, los tonos miel y anaranjados, como el Honey o el Apricot, serán los que más te gustarán. Sin embargo, si los rosados son los que mejor te quedan, decídete entre los modelos Raspberry, Fuchsia o Pitaya. Y para conseguir unos labios más marcados por el color rojo, los tuyos serán el Cherry o el Strawberry. Pero, si no es suficiente color para ti, te encantarán los tonos marrones y violetas como el Chocolat, el Fig o el Plum. Por lo que no existe ninguna excusa para que no corras a tu tienda de belleza favorita a por (como mínimo) uno de estos aceites nutritivos de Clarins.

Lip Comfort Oil, de Clarins (28 euros)

Lip Comfort Oil. Clarins

Como ves, los lip oils de Clarins se han convertido en tu próxima compra para el Black Friday y los puedes conseguir en Clarins, Primor, Sephora, Douglas y Druni. Si ya los tiene María Pombo, ¿por qué tú todavía no?