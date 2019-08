La influencer Aida Domenech, más conocida como Dulceida, asistió anoche acompañada de su mujer Alba a la presentación de la nueva temporada de la exitosa serie 'Élite' de Netflix. Lo hizo enfundada en una chaqueta blanca tipo americana oversize y unos tacones de Jimmy Choo al tono. De esta forma nos demostraba que el vestido blazer o vestido-chaqueta que tan de moda estuvo en 2018 no se ha marchado. Esta prenda no solo se ha quedado con nosotras sino que ahora vuelve a alcanzar su máximo esplendor gracias a las influencer y a las celebrities, que han hecho de ella el recurso perfecto para las fiestas de fin de verano. De esta forma, el abanico de opciones para salir de fiesta se amplía. Ya no solo podemos apostar por vestidos coloridos como el de Mery Turiel o por prendas de Lentejuelas como la de Nieves Álvarez, sino que ahora, además podemos hacernos, sencillamente, con una americana.