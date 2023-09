Cruza la pasarela

Mientras transcurre lo que se conoce en el mundillo fashionista como “el mes de la moda” que abarca varias semanas de septiembre a octubre y que tiene lugar en distintas capitales (entre las más importantes Nueva York, Londres, París y Milán), nos preguntamos seriamente si sobra gente en la pasarela. Y no nos referimos a que haya demasiadas firmas desfilando (hasta ha vuelto Victoria’s Secret, a su manera), hacemos alusión a las personas que deambulan sobre el catwalk en sí. Y lo decimos específicamente por una categoría de personajes: los de las pancartas de protestas. Desde los activistas del medioambiente que denuncian que la moda se está cargando al planeta hasta los animalistas que luchan contra el maltrato animal.

Aquí no vamos a entrar a debatir sus discursos, lo que queremos analizar es el lugar elegido para hacerlo. Porque si lo que quieren es una reacción, a día de hoy ya no la van a conseguir en el desfile de Coach en Nueva York, por ejemplo. Ya nadie se alarma, ni se sorprende, ni mucho menos va a unirse a la causa, sentado en la primera fila del desfile, enfundado en una cazadora de cuero XL mientras espera que termine el show para finalizar su compra online de Shein. Tanto hablar de audiencias, de conocer a tu audiencia, de hacer contenido pensando en tu audiencia… señor activista, su audiencia no está en la front row.

Y si lo que quería era publicidad gratuita en los medios o viralidad en redes sociales, tampoco lo va a conseguir. Es más, cuando sale usted a protestar, se bajan los móviles y los influencers de turno paran de retransmitir el live de Instagram.

La pancarta de cartón (a no ser que sea la de @dudewithsign) es demasiado años 2000, y no está entre las tendencias dosmileras que vuelven.

Los que sí vuelven son los vaqueros pitillo y posiblemente de tiro bajo. Lo siento. Aunque algunas personas se alegrarán. Resulta que después de una larga batalla capitaneada por la generación Z en TikTok, parece que van reapareciendo con cuentagotas en el repertorio sartorial de las marcas que importan. No nos vamos a engañar, el denim ajustado ha seguido existiendo en casi todas las marcas low cost, porque su demanda jamás cesó. Pero ahora ha hecho su debut sobre la pasarela parisina (y no es porque lo llevase puesto un activista). Lo ha hecho en Celine, de la mano de su director creativo Hedi Slimane, que algunas recordarán también como su máximo fan y posible creador (allá por el 2005 para Dior Homme).

¿El look en cuestión? Pitillos enfundados dentro de botas de caña alta en cuero negro con chaqueta corta y maxibolso al codo.

Todo muy reminiscente de Kate Moss 2010. Y es que la silueta ‘pierna ajustada’ cobra momentum en las propuestas de este otoño… desde los leggings de Miu Miu hasta los chándal ‘segunda piel’ de Saint Laurent. Nada como actualizarse rebuscando en el fondo del armario (que no en el fondo de armario) lo que un día desechamos.