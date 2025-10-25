Los jerséis que querrás repetir cada semana están en H&M

Con el frío acercándose, me he dado cuenta de que mis jerséis favoritos están pidiendo relevo. Buscaba algo sencillo, que sirviera para el día a día, que combine con todo, abrigue y no se salga de presupuesto. En H&M encontré justo eso, once versiones de un mismo diseño con ese equilibrio entre comodidad y estilo que se agradece cuando bajan las temperaturas y que puedes elevar fácilmente con una americana, una gabardina, una cazadora o un abrigo.

Los tonos básicos

Versiones en marrón chocolate, beige, negro y camel (17,99 €), los básicos de punto de H&M que van con todo. H&M

La base siempre está en los neutros. Marrón chocolate, camel, beige y negro son los que más sentido tienen ahora: fáciles de combinar y con ese punto elegante que nunca cansa. Son los típicos jerséis que terminas llevando más que los “especiales” porque se adaptan a todo lo que ya tienes y combinan con cualquier estampado. Este año, además, los tonos tierra continúan con fuerza, desde los cafés intensos hasta los beiges algo más cálidos. Funcionan bien con vaqueros, con pantalones de pinzas, con faldas midi o incluso con un vestido, y lo mejor es que no hay que pensarlo demasiado porque pongas lo que pongas, encaja.

Un toque de color

Jerséis de punto de H&M en rojo, verde, rosa pastel y amarillo claro (17,99€), los tonos que marcan la temporada. H&M

Entre tanto neutro, también apetece algo de vidilla con color. Hay uno rojo, otro verde y dos en tonos pastel —rosa y amarillo— que encajan sin esfuerzo con lo que ya tienes. Con vaqueros quedan especialmente bien, y justo ahora que el denim está en todas partes, tiene sentido apostar por ellos. Tanto el rojo como el verde combinan con denim oscuro, azul marino o prendas en crudo, al igual que los pasteles que también combinan genial con lavados más claros. Son colores sencillos pero consiguen cambiar el ánimo de cualquier día gris de otoño.

El clásico de rayas

Modelos a rayas en crema y negro (17,99 €), el clásico de H&M que vuelve cada otoño. H&M

Y si hay un estampado que sobrevive a todas las temporadas, es el de rayas. H&M tiene tres versiones dentro de esta misma línea: dos en base crema con rayas negras —una más fina y otra más espaciada— y una en negro con franjas blancas. Son un auténtico fondo de armario porque se adaptan a todo: mocasines, bailarinas, zapatillas o botas. Incluso se están viendo mucho llevados sobre los hombros, encima de gabardinas o abrigos, y es un detalle sencillo que cambia por completo el look.

Lo interesante de estos jerséis es que resumen bien lo que muchas queremos del armario ahora. Piezas básicas, cómodas, con un buen corte que no queda ni muy holgado ni muy justo y que puedes combinar sin pensar. El tipo de prenda que usas para ir a trabajar, para salir a tomar algo o para quedarte en casa un domingo. Encajan con lo que ya tienes, se adaptan a cualquier estilo y se quedan contigo temporada tras temporada. Y por 17,99 €, es difícil resistirse.