Soy bajita y estos son los 7 trucos de ropa que me hacen parecer más alta

Mido 1,58 y hace años pensaba que la única forma de ganar altura era subirme a unos tacones. Literalmente, no me los quitaba. Ahora los sigo usando de vez en cuando pero ya no forman parte de mi día a día. Llega un momento en que la comodidad pesa más que los centímetros, y ahí empieza el reto: cómo parecer más alta sin cambiar tu forma de vestir.

Con el tiempo he ido descubriendo pequeños trucos que de verdad funcionan. Porque al final no va solo de llevar tacones ni de seguir un estilo cerrado, sino de saber qué detalles ayudan a equilibrar la silueta y hacen que todo juegue a tu favor.

1. Looks monocromáticos

Vestir de un solo color o de tonos similares crea una línea continua que estiliza mucho. No hay cortes visuales que interrumpan el cuerpo y eso hace que parezca más largo. Me gusta usar tonos neutros, azules o tierra, aunque un conjunto negro siempre funciona cuando quiero un efecto más pulido.

2. Pantalones de cintura alta

Son el recurso más eficaz. Al elevar la cintura, acortas ópticamente el torso y alargas las piernas. En vaqueros, de pinzas o tipo flare, el resultado es el mismo: proporciones más equilibradas y figura más esbelta. Si además cubren parte del zapato, el efecto se multiplica.

3. Faldas con abertura delantera

Las faldas vaqueras con abertura delantera siguen siendo una de las formas más sencillas de conseguir un efecto de pierna más larga. @alexandrapereira y @sincerelyjules

Dejan entrever la pierna y generan una sensación visual de mayor longitud. Además, aportan movimiento y quedan bien tanto con botas como con bailarinas. Las faldas midi con una ligera abertura en el centro o a un lado son mis favoritas.

4. Tops o camisas metidos por dentro

Meter la parte de arriba dentro del pantalón o la falda ayuda a marcar la cintura y a alargar visualmente las piernas. Es un gesto sencillo, pero cambia por completo la proporción del cuerpo.

5. Pantalones largos que cubren el zapato

Look con cazadora de piel marrón, jersey claro y vaqueros largos con punta visible: un ejemplo perfecto de cómo alargar visualmente la figura sin necesidad de tacones. @sincerelyjules

Si solo se ve la punta, mejor. Ese efecto hace que la pierna parezca infinita, sobre todo si los llevas con calzado de punta fina o con algo de tacón. Los modelos rectos o acampanados son apuesta segura.

6. Escote en V

El escote en V, especialmente en trajes estructurados, alarga el cuello y aporta un aire más estilizado a cualquier look. @alexandrapereira

Es un truco sencillo y muy favorecedor. Este tipo de escote alarga el cuello y estiliza el torso, creando una línea más vertical en la parte superior del cuerpo. Además, funciona bien tanto en prendas ajustadas como en otras más sueltas.

7. Calzado acabado en punta

Ya sean bailarinas, botines o zapatos de tacón, los diseños terminados en punta afinan el pie y alargan visualmente la pierna. Son un pequeño detalle que marca la diferencia, incluso cuando el resto del look es muy básico.

Lo importante es quererse tal y como somos, aunque eso no está reñido con probar algunos trucos para sacar partido a la figura y potenciar lo que ya tenemos. Al fin y al cabo, todo consiste en vestir de una forma que te haga sentir bien.