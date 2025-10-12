Esta gabardina de Lefties para otoño parece de firma y es mi hallazgo del mes

Este otoño abundan las gabardinas cortas pero la versión larga sigue siendo la que resiste todas las modas. Es una de esas prendas que más se aprovechan cuando empieza el entretiempo porque combina con casi todo y, gracias a su estilo clásico, encaja en cualquier plan del día.

En Lefties hay una versión que refleja bien esa idea: larga, con una sola hilera de botones, corte recto y cuello camisero. Está disponible en beige y verde caqui, dos tonos neutros que encajan con la paleta de colores de esta temporada y tiene un precio de 35,99€.

Un diseño minimalista con aire premium

Dos formas de llevar la gabardina de Lefties: versión verde caqui con vaqueros y versión beige con conjunto claro Lefties

Lo que más llama la atención de esta gabardina es su sencillez bien medida. No lleva adornos ni costuras marcadas y aun así destaca. El tejido tiene cuerpo pero es ligero y el largo ayuda a que estilice cualquier look.

El resultado es una prenda versátil que se adapta a casi cualquier combinación. Puedes llevarla con pantalones anchos o rectos y una camisa o un polo, con un jersey ligero cuando refresca o con una camiseta básica y un pañuelo al cuello. También funciona sobre un conjunto o un vestido de punto, con falda midi o incluso con minifalda, y combina bien con prendas estampadas —animal print, rayas, cuadros o lunares— gracias a su diseño sencillo.

Beige o verde caqui: dos clásicos

Gabardina recta con cuello camisero disponible en beige y verde caqui (35,99€) Lefties

El beige ha sido siempre el color más asociado a la gabardina, un fondo de armario que no falla. Pero el verde caqui ha ganado terreno en las últimas temporadas, sobre todo en looks urbanos y más actuales. Cada vez se ve más como una alternativa igual de versátil, que combina sin problema con tonos neutros o con prendas denim.

En esta propuesta de Lefties, ambos tonos funcionan de la misma forma: el beige transmite luz y mantiene el guiño clásico; el verde aporta un punto más actual sin romper la estética atemporal.

De uniforme militar a icono urbano

La historia de la gabardina tiene poco que ver con la moda y mucho con la funcionalidad. Thomas Burberry patentó el tejido gabardina en 1879, ideado para proteger del frío y la lluvia sin perder transpirabilidad. Con el tiempo, el ejército británico adoptó su diseño y lo popularizó fuera del frente.

El cine hizo el resto: Humphrey Bogart, Audrey Hepburn o Catherine Deneuve la convirtieron en un símbolo de elegancia cotidiana. Desde entonces, cada década ha reinterpretado su silueta sin borrar esa mezcla entre utilidad y estilo que la define.

Un hallazgo que vale más por cómo se lleva que por cuánto cuesta

La encontré por casualidad y acabó convenciéndome. El precio fue casi una excusa para quedarme también con ella. Tiene presencia, es cómoda y su diseño minimalista mejora cualquier look sin esfuerzo. Un descubrimiento que aprovecharé hasta que llegue el invierno y volveré a rescatar en primavera.