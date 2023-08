El lujoso reloj de 100.000 euros de Georgina Rodríguez que también utiliza Rihanna

En el mundo de la ostentación y el glamour,Georgina Rodríguez destaca como una entusiasta del lujo y las joyas, dejando huella en sus redes sociales con su deslumbrante estilo. Recientemente, la mujer deCristiano Ronaldo logró cautivar a sus seguidores al posar en el mar con un reloj que no solo adorna su muñeca, si no también la de Rihanna.

La pasión de Georgina Rodríguez por el lujo y la sofisticación se refleja en su elección de marcas y complementos, donde grandes logos y resplandecientes joyas son la norma. Pero no es solo la apariencia, sino también la narrativa detrás de sus elegantes bolsos, zapatos y, por supuesto, relojes. Entre las prestigiosas firmas, destaca su preferencia por Rolex, una marca que ella misma confesó ser su favorita y que le ha permitido lucir piezas de más de medio millón de euros.

En uno de sus últimos posts, Georgina optó por un giro elegante y emocional al elegir el reloj que es la marca preferida de su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo. En esta ocasión, luce un reloj de la reconocida firma Jacob & Co, de la cual Cristiano es embajador. No es sorpresa que esta elección no sea apta para todos los bolsillos, ya que la pieza que adorna su muñeca tiene un valor cercano a los 100.000 euros.

Este exclusivo reloj lleva el nombre de "Brilliant Skeleton Northern Lights Rose Gold Red". Es una fusión perfecta entre la precisión de la relojería y la elegancia de la alta joyería. Su caja, corona y hebilla están confeccionadas en oro rosa y decoradas con diamantes, añadiendo un toque de lujo a cada detalle. Su tamaño imponente fue diseñado para encajar con el gusto y la personalidad de la influencer, y el color rojo del reloj armoniza perfectamente con el look elegido por Georgina para la ocasión.

Lo que hace que este reloj sea aún más exclusivo es su naturaleza de edición limitada. Solo existen 101 piezas de esta magnífica creación. Aunque Georgina ha sido una de las figuras que ha llevado este reloj con orgullo, no es la única que ha sucumbido a su encanto. Rihanna, la famosa cantante y empresaria, también ha sido vista en múltiples ocasiones luciendo esta joya en su muñeca. Aunque los detalles varían, con la pieza de Georgina destacando en tonos dorados y la de Rihanna en tonos plateados, ambas comparten una pasión por la alta joyería y un deseo innato de encontrar piezas exclusivas que deslumbren a quienes las observan.