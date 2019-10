Hace solo unas semanas te contábamos qué ejercicios hace Malena Costa en el gimnasio para poder presumir del tipazo que la caracteriza. De unos meses a esta parte son muchas las revistas que se hacen eco de los entrenos de la modelo. En el estudio al que acude ya dicen que es la mujer que mejor entrena de España. Y no nos extraña. Malena Costa es pura motivación. Pero no solo por su esfuerzo, también por los conjuntos que lleva a diario al gimnasio. El último que ha lucido nos ha fascinado. Pero, lo mejor de todo es que podemos contarte de dónde es y, por si no encontrases tu talla, te damos otras opciones similares.