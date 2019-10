Pero para que tus c amisetas y cuerpos de fiesta con lentejuelas encajen en la moda más 'disco' es imprescindible que el tamaño de estas sea considerable. Los pequeños paillettes han pasado a la historia. Si no te lo crees fíjate en el diseño por el que se ha decantado Marta Hazas . Y si te gusta tanto como a nosotras, sigue leyendo porque te contamos más detalles.

El top que te mostramos sobre estas líneas es de She In. Se trata de un top con malla fina que tiene un precio de solo nueve euros. Está disponible en todas las tallas de la XS a la L en la web de la marca y también lo puedes encontrar en color blanco. Es ideal para combinar con vaqueros para darle un aire más informal o con pantalón negro si queremos ir más arregladas.

Otra opción que queremos proponerte es esta que ves en la imagen superior. De nuevo se trata de un top de lentejuelas de She In pero al ser estilo camiseta es algo más casual e informal. Tiene un precio de nueve euros y está disponible en todas las tallas de la XS a la L en la web de la marca. También está disponible en color blanco y los clientes de She In aseguran en la caja de comentarios que las decoraciones no se caen con el uso. Están perfectamente sujetas y esto es un punto a tener en cuenta cuando nos hacemos con una prenda como esta.

¿Lista para sumarte a la tendencia ochentera de Marta Hazas?